Un pilot TAROM a fost depistat pozitiv cu coronavirus - colegii au intrat in izolare

Pilotul depistat pozitiv a apucat sa intre in contact cu alti noua colegi, pana la aflarea rezultatului, arata Mediafax.Ceilalti piloti se afla in prezent in autoizolare si nu prezinta simptome de COVID-19.Directorul TAROM asigura ca exista personal care sa se ocupe de activitatea companiei in lipsa celor aflati in izolare."La prima ancheta interna persoana a avut contact cu 9 piloti. O parte dintre acestia au mai avut contact cu 22 de colegi si cu 19 membri de familie. Trebuie mentionat ca activitatea celorlalte departamente din cadrul TAROM se desfasoara normal. Pilotii Airbus si Boeing impreuna cu personalul navigant isi desfasoara activitatea normal, cu respectarea masurilor de combatere si de prevenire a raspandirii a noului coronavirus", a anuntat oficial si Grupul de Comunicare Strategica.Afla ce se intampla cu biletele de avion luate inainte de criza? Ce companii restituie banii sau accepta reprogramarea zborurilor