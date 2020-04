Un politist si noua angajati ai ITM din Bistrita au COVID-19

LIVE

"Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud a fost confirmat cu Covid-19. In cursul zilei de vineri, 17 aprilie a.c., politistul a avut simptome specifice, respectiv febra si tuse, motiv pentru care a anuntat medicul de familie, fiind ulterior indrumat spre spital. Astfel, persoana in cauza a fost internata pe sectia de boli infectioase, unde i-au fost recoltate probe. Rezultatul, primit in cursul serii de 20 aprilie, a confirmat prezenta Coronavirusului. Starea lui de sanatate este una buna, ameliorata de la data internarii", precizeaza sursa citata.S-a stabilit faptul ca patru politisti de la IPJ si un politist local ar fi intrat in contact cu el, iar acestia intra in autoizolare la domiciliu.Totodata, doua persoane dintre cele confirmate cu noul coronavirus la nivel de judet sunt politisti locali, iar noua angajati ai Inspectoratului Teritorial de Munca Bistrita-Nasaud au fost confirmati pozitiv la testarea pentru COVID-19, trei persoane din cadrul acestei institutii fiind in proces de testare.Pana in prezent, sase cadre medicale si doua persoane parte din personalul auxiliar al unui spital din judet au fost confirmate cu noul coronavirus. Dintre acestea, cinci au fost declarate vindecate.La nivelul judetului Bistrita-Nasaud sunt 207 persoane in carantina institutionalizata, 346 persoane in izolare la domiciliu, 116 cazuri confirmate de CoVid-19, 11 decese, 53 persoane vindecate.In total, sunt 9.242 de romani infectati cu noul coronavirus, iar 482 persoane diagnosticate au murit.