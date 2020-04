Un preot si un dascal din Iasi au fost diagnosticati cu COVID-19 dupa ce au fost cu molifta la 700 de credinciosi

LIVE

Ziare.

com

Comunitatea de lipoveni din Targu Frumos are aproximativ 700 de membri, dar potrivit primarului, Ionel Vatamanu, doar o parte dintre acestia ar fi acceptat vizita preotului, relateaza Radio Romania Actualitati. Ancheta epidemiologica urmeaza sa stabileasca de cate persoane este vorba, iar testarea va fi facuta in functie de simptomatologie, precizeaza purtatorul de cuvant al DSP Iasi, Marius Voicescu."In momentul de fata, nu avem definitivata o lista a tuturor celor care au venit in contact cu persoanele confirmate.Ancheta este in plina desfasurare, angajatii Directiei de Sanatate Publica colaboreaza in acest sens cu Primaria din Targu Frumos. Si ce mai putem spune e faptul ca persoanele depistate pozitiv cu noul coronavirus sunt internate in spital, unde, desigur, li se administreaza tratament," declara Marius Voicescu, citat de RRA.Marti seara, ministrul de Interne, Marcel Vela, a explicat cum vor lua romanii Sfintele Paste si Lumina de Inviere. Romanii vor putea merge, organizat, "la fel cum merg la supermarket", sa ia painea binecuvantata de la biserici, vineri si sambata intre orele 7-17, a precizat Marcel Vela."Painea binecuvantata, in forma de mici prescuri, stropita cu agheasma si vin, numita Pasti, sfintita anul acesta in Joia Mare, 16 aprilie, dupa Sfanta Liturghie, va fi distribuita credinciosilor in zilele de vineri, 17 aprilie, si sambata, 18 aprilie, in intervalul orar 07.00 -17.00, in toate parohiile din Patriarhia Romana, in locuri special amenajate, in afara lacasurilor de cult, de catre personalul angajat al bisericii si de catre voluntari, cu respectarea masurilor de protectie, masca sanitara, distanta sociala de 2 metri, marcata in fata locului special amenajat, similar magazinelor alimentare", a spus ministrul.In ceea ce priveste Lumina Sfanta, aceasta va fi adusa la locuintele romanilor de catre voluntari si de catre echipajele de ordine publica.