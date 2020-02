Un prim caz de infectare cu coronavirus, detectat la Bruxelles

Ziare.

com

Potrivit autoritatilor, la bordul acestei aeronave, care a facut o escala in sudul Frantei apoi la Bruxelles, se aflau reprezentate circa treizeci de nationalitati."Toate celelalte tari" au fost avertizate, a declarat ministrul belgian Maggie De Block in cadrul unei conferinte de presa.Persoana testata pozitiv "este asimptomatica, e bizar, insa se simte bine", a adaugat ea, conform AFP.In Franta, autoritatile medicale au efectuat teste unui numar de circa 20 de persoane repatriate duminica, iar acestea au iesit "negative", au anuntat responsabilii sanitari luni.In Belgia, noua persoane au fost transferate la coborarea din avion la un spital militar din regiunea Bruxelles pentru a fi plasate in carantina, fiind ulterior supuse mai multor teste. In cadrul acestui grup, o persoana a fost "testata pozitiv", a anuntat marti dimineata Ministerul Sanatatii intr-un comunicat."Rezultatele testelor pentru alti compatrioti sunt negative. Toti au fost informati despre rezultatele care ii priveau", se indica in comunicatul de presa.Nici sexul si nici nationalitatea persoanei testate pozitiv nu au fost specificate. Ea a fost transferata la spitalul universitar Saint-Pierre din Bruxelles, unul dintre cele doua centre de referinta din Belgia pentru aceasta epidemie.In timpul conferintei de presa, De Block, inconjurata de trei medici, a tinut sa dea asigurari cu privire la riscurile scazute de contaminare.A avut "foarte putine contacte cu altii din grup, este putin probabil sa existe contaminari", a precizat profesorul Steven Van Gucht, unul dintre cei trei medici prezenti.Pe langa francezi si belgieni, pe zborul sosit duminica se aflau in principal olandezi, danezi, cehi si slovaci.Pana la finalul zilei de luni, numarul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus pe teritoriul Chinei continentale a crescut la 20.438, iar 425 de persoane au murit din cauza bolii , a informat Comisia Nationala de Sanatate din aceasta tara.