Un primar a cerut carantinarea comunei in care are 6 cazuri de COVID si un mort. Autoritatile dau din umeri, Vela spune nu

In cadrul sedintei s-a aprobat inaintarea catre Ministerul Afacerilor Interne a propunerii privind instituirea masurii de carantinare, cerandu-se si instituirea zonei de protectie pentru toate satele apartinatoare unitatii administrativ-teritoriale Sacosu Turcesc si pentru unitatile administrativ-teritoriale limitrofe - Liebling, Nitchidorf, Cheveresu Mare.De asemenea, s-a mai luat o hotarare in baza careia s-a aprobat intensificarea masurilor in ceea ce priveste respectarea restrictiilor de circulatie a persoanelor si autoturismelor la intrarea si iesirea din arealul comunei Sacosu Turcesc, potrivit sursei citate."Avem foarte multe solicitari de la cei din sat carora le este teama ca sunt infectati. Ni s-a spus ca vor fi facute teste doar daca au simptome. Am cerut celor de la Prefectura si de la Consiliul Judetean sa ma ajute cu dezinfectarea strazilor, dar Prefectura mi-a spus ca n-are bani si sa ma descurc singur.In cazul in care va fi instituita carantina, pentru un timp, nimeni nu va mai parasi comuna, iar acces va fi permis doar masinilor care aprovizioneaza populatia, medicilor si nu va fi permis tranzitul, masinile urmand sa o ia pe rute ocolitoare", a declarat pentru News.ro, primarul comunei Sacosu Turcesc, Gabriel Koller.La randul sau, primarul orasului Buzias, Sorin Munteanu, declara marti, ca Politia Locala din Buzias este inchisa, dupa ce sotia unuia dintre agenti, contaminata cu COVID-19 din Primaria Sacosu Turcesc, inchisa si aceea pentru coronavirus , a fost testata pozitiv, potrivit Agerpres.Intrebat la Digi24 despre astfel de solicitari, Vela a spus ca la acest moment nu se ia in calcul carantinarea vreunei alte localitati."Orice carantinare se ia doar dupa o analiza foarte serioasa, dupa statisticile exitente, date stiintifice si cu consultarea specialistilor in epidemiologie si boli infectioase. Pot sa garantez ca nu vom inchide maine-poimaine alta localitate", a spus Vela, la Digi24.