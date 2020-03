Un primar disperat de italienii care nu stau in casa: Ce v-a apucat? E greu cu PlayStation acasa? Bunicii mergeau la razboi (Video)

LIVE

Ziare.

com

Intr-un clip postat pe Facebook, Gianfilippo Bancheri , primar al localitatii Delia, a transmis cateva mesaje importante."Cum va fi totul bine daca noi continuam sa iesim in fiecare zi la cumparaturi, cand cumparaturile ar trebui facute o data la zece zile?Cum va fi totul bine, daca iesiti sa va luati tigari in fiecare zi? OK, ai acest viciu, cumperi mai multe pachete si le tii acasa. Nu iesi zilnic sa-ti iei tigari! Cum va fi totul bine daca lumea se duce zilnic la benzinarie? La ce-ti trebuie benzina daca trebuie sa stai in casa?", a spus primarul.Gianfilippo Bancheri sustine ca multi oameni transmit ca totul o sa fie bine, dar se intreaba cum o sa fie bine daca populatia nu intelege situatia."Cum va fi bine daca lumea se duce zilnic la benzinarie? La ce iti trebuie benzina daca stai in casa? Cum o sa fie totul bine daca unii ma intreaba daca pot sa se tunda acasa, adica sa cheme frizerul acasa. Dar la ce-ti trebuie frizura aranjata in momentele astea? Ajutati-ma sa inteleg!", a continuat primarul.Gianfilippo Bancheri a adaugat ca unii oameni il intreaba daca pot alerga ca se simt stresati, iar el se intreaba cum de acum i-a apucat pe toti alergatul, iar inainte nu se intampla asta."Cum va fi totul bine daca multi ma intreaba acum daca pot alerga pe-afara, pentru ca sunt 'stresati'. Oameni buni, eu alerg de vreo 20 de ani si aici, la Delia, suntem cu totul 20 de persoane care alergam. Acum i-a apucat pe toti alergatul la Delia? Toti vor sa alerge?Dar unde va duceti sa alergati, cand ultima oara ati alergat in scoala primara? Ce v-a apucat? Vreti sa fiti seriosi?", a continuat el.Primarul mai spune ca oamenii il suna si il intreaba daca pot merge la cumparaturi in alte localitati."Ma suna sa ma intrebe daca pot merge la Canicatti la cumparaturi. Nu te poti duce la Canicatti, faci cumparaturile la Delia! Doar daca ai vreo urgenta, un medicament care iti poate salva viata, un aliment pentru o intoleranta", a adaugat el.Primarul mai spune ca trebuie sa le multumeasca miilor de medici, asistenti, paramedici, forte de ordine, pompieri, voluntari, primari, "tuturor celor care stam in transee, pe strazi, pentru a va proteja pe voi, cei multi carora nu va pasa"."'Suntem stresati... sa stam acasa, asta ne streseaza' cu Internet, telefon, televizor, mancare, PlayStation, suntem stresati? Stresati erau bunicii nostri care mergeau la razboi! Nu cei care ramaneau acasa! Si pentru ce cantamde la balcoane, daca pe urma iesim la cumparaturi zilnic? Unde e logica? Respectul fata de noi si fata de ceilalti? Ne potolim sau nu?", a mai spus el.