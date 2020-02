Un roman a parasit deja China, pentru a fi repatriat

Ziare.

com

"Referitor la solicitarea dumneavoastra, MAE precizeaza ca cei patru cetateni romani aflati pe teritoriul Republicii Populare Chineze care au solicitat sprijinul autoritatilor romane vor fi repatriati astfel:* unul dintre cetatenii romani va fi repatriat cu un zbor organizat de catre autoritatile germane si a parasit deja teritoriul Republicii Chineze;* ceilalti trei vor fi repatriati zilele urmatoare cu un zbor organizat de catre autoritatile franceze", a precizat MAE la solicitarea Mediafax.Trei navigatori romani care lucreaza pe nave in santiere din China au fost si ei repatriati si urmeaza sa ajunga in tara in zilele urmatoare.Un alt marinar va si el repatriat in curand, a anuntat, sambata, Sindicatul Liber al Navigatorilor (SNL).