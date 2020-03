Un roman care stia ca e infectat cu coronavirus a venit azi cu avionul pe Otopeni: Alti 60 de pasageri, in pericol

LIVE

Ziare.

com

"Persoana in cauza NU a respectat recomandarea autoritatilor spaniole, prevazuta in document, de a ramane in autoizolare timp de 14 zile", transmite Grupul de Comunicare Strategica.Romanul a prezentat pe parcursul zborului simptome specifice si a fost preluat de personalul DSP prezent la aeroport si transportat cu izoleta la Institutul Matei Bals.S-a trecut la identificarea pasagerilor din aeronava, aproximativ, pentru demararea urgenta a anchetei epidemiologice.Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca aeronava apartine unui operator privat.Amintim ca toti pasagerii, venind dintr-o zona galbena afectata, au obligatia de a se autoizola 14 zile.Citeste si 12 bucuresteni au fugit din izolare si s-au ales cu dosar penal Iata Ce patesti daca nu respecti carantina, iar persoana pe care o infectezi moare sau ramane cu sechele - Ce spun Codul Penal si specialistii in Drept A.G.