Un roman sanatos de 46 de ani a murit de coronavirus. Medicul care l-a ingrijit povesteste ce s-a intamplat

Este vorba despre decesul 184, anuntat de Grupul de Comunicare Strategica astfel: "barbat, 46 ani, din jud. Neamt. Pacientul a revenit din Germania in luna martie si a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Fara comorbiditati".Medicul coordonator al sectiei de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infectioase Sfanta Parascheva din Iasi, Florin Rosu, cel care l-a ingrijit pe barbat, a povestit pentru Libertatea cum a evoluat boala provocata de coronavirus si cum a fost rapus barbatul de doar 46 de ani."Pacientul nu avea comorbiditati importante. Din nefericire, a decedat.. Noi am mai tratat in terapie intensiva pacienti intre 27 ani si 73 de ani, pana acum. Avem sapte pacienti care au fost externati, dar", a precizat cadrul medical.Medicul a mai explicat ca afectarea pulmonara este foarte importanta in cazul contractarii acestei boli, pentru ca ulterior incep sa fie afectate si celelalte organe.In cazul acestui pacient, "el a facut o decompensare cardiaca", mai spune medicul."El s-a degradat destul de rapid, din momentul in care s-a prezentat la spital (...) am avut si pacienti de 72 de ani cu forme de cancer pe care i-am scos din terapie intensiva. (...)Mai am un pacient pe care urmeaza sa-l scot din terapie si venise cu forme severe. 99% dintre pacientii veniti in terapie intensiva prezinta si comorbiditati. Exista si un 1% care nu au alte afectiuni, cum a fost acest caz", a mai spus Florin Rosu sursei citate.