Un roman venit din Marea Britanie, care trebuia sa fie in autoizolare, a fost prins conducand masina fara permis

Ziare.

com

Procurorii din Parchetul de pe langa Judecatoria Bolintin Vale au deschis o ancheta privind infractiunile de zadarnicirea combaterii bolilor si conduceea unui vehicul fara permis de conducere, potrivit unui comunicat al Parchetului Curtii de Apel Bucuresti.In cursul zilei de vineri, procurorii din intreaga tara au deschis mai multe anchete in cazul unor persoane care au incalcat carantina sau masurile de autoizolare impuse de autoritati.Trei dosare au fost inregistrate la Parchet de pe langa Judecatoria Alba lulia, la autosesizarea orasului Cugir. Este vorba de o femeie care si-a incalcat obligatia de a se afla in izolare la domiciliu, o persoana de sex masculin si-a incalcat obligatia de a se afla in izolare la domiciliu si a predat mai multe inscrisuri mamei sale, care locuieste la o alta adresa din orasul Cugir si un cuplu care a parasit de mai multe ori masura izolarii la domiciliu.Doua dosare au fost deschise de Parchetul de pe langa Judecatoria Avrig, este cazul unuisiParchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare a deschis o ancheta in cazul unei persoane fata de care autoritatile au luat masura de plasare in carantina,