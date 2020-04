Un secretar din Ministerul Sanatatii anunta masuri severe daca dupa relaxare apar multe cazuri de COVID-19

Ziare.

Mai mult, avertizeaza el, in cazul in care in aceasta perioada se va inregistra o crestere a numarului de imbolnaviri, autoritatile vor lua masuri dure."Ne punem problema acceptarii unei relaxari dupa ce apare un fenomen de scadere a incidentiei infectiilor. Probabil ca dupa 15 mai, odata cu incetarea starii de urgenta, va fi realizata o liberarizare a regimului de viata progresiva, limitata initial. Doar sa se reia libertatea de miscare individuala a persoanelor fara a se permite realizarea de evenimente cu aglomerari importante, fara a permite evenimente sportive.Daca avem de a face cu o reaprindere importanta, cu o crestere, atunci se poate reveni la masuri mai severe", a declarat Moldovan la Realitatea TV.Specialistii transmit ca in perioada urmatoare vom avea o viata echilibrata, insa nu asa cum o stiam.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a transmis in aceasta saptamana ca incepand cu data de 15 mai romanii vor putea sa iasa din case fara declaratii pe propria raspundere , dar ca incepand cu aceasta data mastile de protectie vor deveni obligatorii pentru spatiile publice inchise.Premierul Ludovic Orban a oferit cateva detalii despre posibile masuri de relaxare viitoare , spunand ca este posibil ca parcurile si hotelurile sa fie redeschise, insa nu si restaurantele si cafenelele.