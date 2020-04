Un sofer roman de tir care intreba pe Facebook daca a vazut cineva vreun mort de COVID a murit rapus de virus

LIVE

In urma cu o luna, romanul se intreba daca nu cumva totul este doar o conspiratie."Buna ziua la toata lumea, am si eu o intrebare la cine stie sa dea un raspuns. Am vazut ca in toata lumea spun ca mor milioane de oameni si sute de milioane sunt bolnavi intrebarea mea este: a vazut cineva un om bolnav s-au un om mort de la Corona? Va rog frumos sa-mi ziceti si mie sa nu mor prost va pup", a scris el pe Facebook.Dupa cateva saptamani de la publicarea mesajului, barbatul a murit intr-un spital din Paris de COVID-19, informeaza Digi 24, citand Mediafax."Am ramas socat, cand sora mea m-a anuntat ca Marian a decedat de coronavirus, in spitalul din Paris in care a fost internat in urma cu o saptamana", a declarat un apropiat al familiei pentru Gorjeanul Un alt prieten al barbatului scria inainte cu doua zile de moartea acestuia ca romanul nu suferea de alte boli, ca nu bea si nu fumeaza."Cand va spun ca am vazut, va vorbesc despre un om, un munte de om care nu bea si nu fumeaza de mai bine de 15 ani, un barbat depe care de cand il cunosc, nu l-am auzit sa se planga de vreo durere, nu vorbesc de o boala, un om cu un moral de fier si cu o putere de lupta cum rar mi-a fost dat sa intalnesc. Acest om, pe care bine vi l-ati imaginat din putinele cuvinte de mai sus, a fost rapus in numai 8 zile de acest virus, Covid-19.Acum este in coma indusa pe un pat de spital din Paris, ducand poate ultima sa batalie, lupta pentru viata lui. Este prietenul meu!", a scris pe Facebook prietenul romanului inainte cu doua zile ca acesta sa moara.