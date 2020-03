Un student din Sibiu a lipit afise in care le multumeste medicilor si celor din MAI

Ziare.

com

"Eu am luat o mica initiativa personala, vazand in mediul online multe mesaje de incurajare, eu m-am gandit sa le mut si in strada (in jurul domiciliului bineinteles, pentru ca trebuie sa respectam regulile actuale).Chiar daca orasul este pustiu in perioada asta, putem sa il facem mai viu si colorat si poate chiar sa aducem un zambet si mai multa speranta mai ales celor varstnici care nu sunt asa conectati la social media cum suntem noi.Daca doriti si voi sa va alaturati si sa va deconectati putin de la toate stirile negative facand si voi un desen sunteti bine veniti", este mesajul publicat de Adrian Chirciu, joi seara, pe Facebook.Intrebat de ce a desenat afisele cu mesaje pozitive si le-a lipit in oras, Adrian Chirciu a spus: "Ar fi frumos ca sibienii sa faca ceva din drag pentru comunitate. Orice gest micut conteaza in aceasta perioada dificila".Dupa afisele cu mesajul "Totul va fi bine", Adrian Chirciu a lansat la Sibiu moda afiselor cu mesajele: "M.A.I. va multumim!", "Multumim cadrelor medicale", "O zi frumoasa".