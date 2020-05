Un studiu realizat in Germania arata ca numarul bolnavilor de COVID-19 ar fi de 10 ori mai mare decat cel oficial

Ziare.

O echipa de cercetatori de la Universitatea din Bonn a desfasurat un studiu asupra bolnavilor inregistrati la Gangelt, un mic oras de aproximativ 11.000 de locuitori din districtul Heinsberg, unul dintre principalele focare ale epidemiei de coronavirus din Germania, dupa ce un cuplu infectat a participat la un carnaval local.Acest studiu, bazat pe intervievarea si analiza situatiei medicale a unui numar de 919 persoane din 405 gospodarii, a permis si determinarea cu precizie a mortalitatii. La Gangelt, aproximativ 15% din populatie a fost infectata. Rata mortalitatii in randul celor bolnavi de COVID-19 a atins 0,37%."Daca extrapolam aceste valori la cele peste 6.700 de decese puse pe seama COVID-19 in Germania, numarul total de persoane infectate va fi estimat la aproximativ 1,8 milioane", conform studiului, adica un numar "de zece ori mai mare fata de numarul total de cazuri inregistrate oficial"."La Gangelt, 22% dintre persoanele infectate nu au prezentat niciun simptom", conform studiului."Faptul ca, aparent, o infectie din cinci se desfasoara fara simptome vizibile sugereaza ca persoanele infectate, care raspandesc virusul si care pot contagia si alte persoane, nu pot fi identificate intr-o maniera fiabila pe baza simptomelor cunoscute ale bolii", a sustinut profesorul Martin Exner, coautor al studiului.Acest aspect confirma, conform lui Exner, importanta regulilor generale de distantare si de igiena."Toate persoanele presupuse a se afla intr-o stare buna de sanatate pe care le-am intalnit pot fi purtatoare ale virusului fara sa stie. Trebuie sa fim constienti si sa actionam in consecinta", a mai sustinut cercetatorul, in timp ce Germania a inceput relaxarea treptata a masurilor impotriva noului coronavirus.Regiunea Heinsberg a devenit un focar al epidemiei dupa organizarea unui carnaval. Majoritatea persoanelor care au fost contaminate au prezentat simptome, mai mult decat alti bolnavi care nu au participat la carnaval."Pentru a determina daca apropierea fizica cu alti participanti si circulatia crescuta a picaturilor de saliva prin conversatii si cantece au contribuit la o evolutie mai puternica a bolii, am planificat investigatii suplimentare", a mai sustinut echipa de cercetatori.Studiul indica, printre altele, si ca numarul de infectii produse in cadrul aceleiasi familii sunt reduse si ca, in general, rata de infectare pare "foarte similara la copii, adulti si persoane in varsta si nu pare sa depinda de varsta sau de sex".