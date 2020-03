Un tanar a incercat sa fuga pe geam dintr-un centru de carantina

LIVE

"La data de 23.03.2020, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia au fost sesizati despre imprejurarea ca, la data de 21.03.2020, in jurul orei 21,30, jandarmii care executau misiunea de asigurare a pazei persoanelor aflate in carantina la un centru special amenajat in Busteni, judetul Prahova, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului COVID-19, au constatat ca un barbat in varsta de 36 de ani din Ploiesti, aflat in carantina de cateva zile in centrul respectiv, a escaladat fereastra de la parterul cladirii si a patruns in curtea interioara a imobilului, incercand sa paraseasca in fuga perimetrul centrului.Persoana respectiva a fost interceptata de jandarmi si a fost condusa in spatiul ce-i fusese anterior repartizat, fiindu-i reamintite obligatiile pe care aceasta trebuie sa le respecte pe timpul carantinei", se arata intr-un comunicat postat pe pagina de Facebook a Ministerului Public.In acest caz a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor.De asemenea, pe data de 18 martie, in jurul orei 13:10, politisti din Sinaia s-au deplasat, in urma primirii unui apel telefonic, la domiciliul unei persoane care s-a intors recent din strainatate si care nu a respectat obligatia de autoizolare la domiciliu impusa de Politia de Frontiera.Din actele procedurale efectuate in cauza a reiesit ca persoana respectiva, un barbat in varsta de 68 de ani, a revenit in Romania pe 17 martie, iar la efectuarea formalitatilor de intrare in tara a completat pe Aeroportul "Henri Coanda" din Otopeni un formular tipizat, prin care facea cunoscut ca nu acuza stare specifica gripei ori altor afectiuni, fara a fi instiintat de vreo autoritate ca are obligatia autoizolarii la domiciliu.In acest context, el a parasit pe 18 martie domiciliul si s-a deplasat la un magazin pentru a se aproviziona cu alimente, sotia sa ramanand acasa, imprejurare care a determinat un vecin sa anunte Politia.Si in acest caz a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor.