Un tanar din Iasi s-a dus sa dea examenul auto, desi era izolat la domiciliu

Potrivit Directiei Judetene de Sanatate Publica Vrancea, 120 de persoane care au calatorit in zonele cu risc sunt izolate la domiciliu timp de 14 zile. Aceste persoane sunt monitorizate zilnic de catre medici epidemiologi.Dintre persoanele aflate in autoizolare la domiciliu, doua au fost amendate cu cate 10.000 de lei pentru ca nu au respectat masura.De asemenea, si un tanar de 20 de ani din Iasi a incalcat aceasta regula si s-a dus sa dea proba practica la scoala de soferi, desi era izolat la domiciliu. El urmeaza sa fie amendat.Acesta nu este singurul caz din judetul Iasi in care o persoana izolata la domiciliu a plecat de acasa, desi nu avea voie."Sunt in derulare procedurile de sanctionare a trei cetateni din judetul Iasi care, in urma actiunilor zilnice de monitorizare realizate prin intermediul DSP, a medicilor de familie sau a primariilor, au fost identificati ca parasind domiciliul desi se aflau inca in perioada de izolare de 14 zile de la venirea in tara dintr-una din regiunile aflate in zona galbena", au anuntat, vineri, reprezentantii DSP Iasi, citati de Mediafax.Vineri dupa-amiaza, in judetul Iasi sunt 723 persoane sunt izolate la domiciliu, fara simptomatologie specifica.In Vrancea, nu sunt persoane aflate in carantina in spatiile special amenajate.In judetul Buzau, sunt 136 de persoane izolate la domiciliu, iar o femeie de 52 de ani care a venit in oras din regiunea Lombardia se afla in carantina in centrul institutionalizat.In judetul Galati, 627 de persoane sunt izolate la domiciliu, 4 sunt in carantina institutionalizata iar 9 persoane sunt internare in Sectia de Boli Infectioase, intre acestea aflandu-se trei copii mici cu mamele lor.