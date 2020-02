Un vaccin impotriva coronavirusului e gata pentru primele teste, in SUA

Vaccinurile mRNA

Testele initiale pentru posibilul vaccin ar putea incepe in aprilie, dar procesul de testare si aprobarile ar putea dura cel putin un an, relateaza CNN.Moderna a anuntat, luni, ca primul set din noul vaccin, numit mRNA-1273, a fost trimis la National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).Actiunile companiei, care are sediul langa Boston, au crescut marti cu 15%, la bursa din New York.Moderna a anuntat ca primele fiole cu vaccinul experimental vor fi folosite intr-un studiu de Faza 1 in Statele Unite, care implica de obicei testarea pe un numar mic de oameni sanatosi.Directorul NIAID, Anthony Fauci, a declarat ca un test clinic ar putea incepe la sfarsitul lunii aprilie, acesta fiind primul pas pentru producerea unui vaccin disponibil pentru a fi utilizat.Wall Street Journal, care a scris prima despre acest vaccin, a relatat ca doua doze de vor fi testate pe un numar de pana la 25 de voluntari, pentru a vedea daca produce o reactie de imunizare care protejeaza de acest virus.Chiar daca testul clinic va avea succes, vor fi necesare noi teste si aprobari din partea autoritatii de reglementare in domeniul sanatatii, inainte ca vaccinul sa poata fi folosit pe scara larga.Oficiali din sectorul sanatatii si companii farmaceutice din jurul lumii lucreaza in ritm rapid pentru a identifica tratamente sau un vaccin pentru a ajuta lupta cu virusul care a infectat peste 80.000 de oameni la nivel mondial.Fauci a declarat anterior la CNN ca cercetatorii ar putea accelera procesul de aprobare a vaccinului, in urma succesului testului de Faza 1, pentru a incerca sa impiedice raspandirea virusului.Dar, a declarat marti Fauci.Moderna nu este singurul producator de medicamente care spera sa gaseasca o imunizare pentru virus. Gigantii farmaceutici Johnson & Johnson si GlaxoSmithKline lucreaza la vaccinuri, ca si cercetatori ai guvernului american, inclusiv unii ai NIAID.Actiunile companiei Gilead au crescut luni cu 5%, dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca unul dintre medicamentele sale, remdesivir, da semne ca ar ajuta la tratarea bolii provocate de coronavirus.In timp ce vaccinul experimental dezvoltat de Moderna nu are inca eficacitatea dovedita, viteza cu care a fost creat reprezinta un progres.Potrivit Moderna, vaccinul a fost dezvoltat in 42 de zile, dupa ce compania a obtinut informatii genetice despre coronavirus.Prin comparatie, cercetatorii au avut nevoie de circa 20 de luni pentru a incepe testele pe oameni pentru vaccinul destinat SARS, un coronavirus mai vechi, potrivit unui articol scris de Fauci.Moderna trebuie sa produca un vaccin cu eficacitate dovedita, pentru platforma sa tehnologica mRNA, al carei obiectiv este sa fabrice medicamente care determina celulele corpului sa produca proteine pentru a preveni sau combate o boala.Platforma foloseste acid ribonucleic, o molecula vitala pentru functionarea corecta a celulelor corpului.Tehologia a avut rezultate pozitive ale testelor de Faza 1 pentru sase vaccinuri diferite, dintre care unul se afla intr-un test de Faza a 2-a, potrivit unui purtator de cuvant al companiei.Platforma mRNA poate produce vaccinuri mai rapid si mai ieftin comparativ cu metodele traditionale, potrivit institutului britanic de cercetari PHG Foundation.