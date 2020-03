Coronavirus: Un valcean izolat acasa a plecat beat cu masina si a facut accident

LIVE

Potrivit datelor furnizate de reprezentantii IPJ Valcea, barbatul de 32 de ani din Ramnicu Valcea a revenit din Italia pe 9 martie si ar fi trebuit sa se afle in autoizolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, conform deciziilor autoritatilor din domeniul sanatatii publice.Joi dimineata, barbatul a fost prins de catre politistii rutieri, dupa ce a provocat un accident rutier, pe strada Raureni din Ramnicu Valcea. La verificarea cu alcooltestul, oameni legii au constatat ca acesta avea o alcoolemie de 0,71 mg/litru alcool pur in aerul expirat, iar in urma verificarilor amanuntite au constatat si ca ar fi trebuit sa se afle la domiciliu.Accidentul nu s-a soldat cu victime.Pe numele acestuia a fost intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice si pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, precizeaza IPJ Valcea.