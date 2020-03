Un vas de croaziera cu 21 de cazuri de coronavirus la bord poate acosta in Oakland, California

Ziare.

Pasagerii cei mai afectati "care au nevoie de un tratament medical intensiv si spitalizare" vor incepe sa debarce luni, a adaugat Princess Cruises, subliniind ca planul de debarcare initial a fost amanat de duminica pentru luni de catre Centrul american de control al sanatatii (CDC), scrie AFP."Pasagerii care locuiesc in California se vor duce intr-un centru federal pentru testari, in timp ce persoanele care nu au resedinta in California vor fi indrumate catre institutii federale din alte state", a informat compania, care a adaugat ca echipajul va fi plasat in carantina si tratat la bordul navei Grand Princess.Pe nava se afla 3.533 de pasageri si membri ai echipajului. Din cei 2.422 de pasageri, 2.016 sunt americani, intre care 938 din California.La bord sunt pasageri din 54 de tari, potrivit presedintei companiei Princess Cruises, Jan Swartz.