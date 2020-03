Un virusolog roman avertizeaza ca vom avea doua varfuri ale epidemiei: Primul in 2 saptamani, al doilea dupa Pasti

LIVE

"Sunt doua strategii posibile de aplicat. Una, asa ca olandezii si britanicii - dar si acolo doar declarativ, fiindca nu procedeaza chiar asa, ca si ei au introdus o multime de ingradiri. Dar ei zic asa: lasa ca sa se infecteze, sa am varful epidemic cat mai apropiat la mine in tara, ca sa treaca cat mai repede epidemia. Dar la mine in teritoriu.Aceasta abordare are doua riscuri majore. Unul din punct de vedere economic si al sistemelor, altul din punct de vedere umanitar si deontologic. Bun, zic ei: din moment ce 80% din cazuri sunt viroze banale, usoare, pe care le poti trata si la domiciliu si trec in 5-7 zile...Dar poate supraincarca la un moment dat sistemul sanitar, cum s-a intamplat in Italia de Nord. Nu s-au mai putut trata toate cazurile existente. Din punct de vedere deontologic: bine-bine, eu las sa sara varful si sa treaca cat mai repede, dar trebuie sa stiu ca dintre cei bolnavi vor si muri.Atunci, din punct de vedere deontologic nu este adecvat sa spun ca, domnule, ca sa-mi treaca epidemia in trei saptamani nu ma intereseaza ca vor muri 300 sau 500 de oameni.A doua strategie e sa incerci sa temperezi numarul in timp, pe zile, dar, in schimb, acest lucru prezinta riscul ca, in loc de doua-trei saptamani, sa tina mai mult si, pana la urma, tot atatea cazuri voi avea si cu tot atatea cazuri grave si posibile decese. Dar, in schimb, intind pe o perioada mult mai lunga, cand tot timpul am cazuri. Repet, numarul infectatilor va fi acelasi in final", a spus Geza.Molnar Geza a vorbit despre atingerea varfului epidemiei in Romania."Daca ramanem in Romania tot asa ca acum ca depistare si ca aplicare a strategiilor reglementate - si-s bine reglementate, dupa parerea mea -, atunciDar, dar,. Pentru ca de sarbatori multi vom navali in mediul rural, vom avea intalniri, reuniuni familiale, rude etc.Sub acest aspect, din pacate ne asteptam si la ruralizarea acestor cazuri, la aparitia lor si la sate, pentru ca acum marea majoritate sunt in urban. Insa in mediul rural nu va fi de proportii mari, dar vor fi izbucniri familiale sau de comunitate, izolate.Dar sa nu uitam ca populatia rurala din Romania este imbatranita. Deci, aici trebuie sa te astepti inclusiv la aparitia cazurilor cu indice de gravitate mare si, din pacate, inclusiv la decese. Si nu numai in rural, ci in general vorbesc", a mai spus el.Molnar Geza mai spune ca reinfectarea dupa vindecare depinde de imunitate."Nu poate sa apara decat in cazul in care persoana respectiva -fosta infectata si vindecata- are o boala sau o stare biologica prin care nu a raspuns la infectie, deci nu si-a dezvoltat protectia. Daca si-a dezvoltat protectia, intr-o perioada imediat urmatoare nu se va reinfecta", a spus acesta.