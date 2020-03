"Una din persoanele confirmate cu coronavirus azi-noapte e angajata la Ministerul Sanatatii".

LIVE

"Cazul 92, mai exact femeia de 41 de ani internata in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, care s-a intors din Dubai in 8 martie 2020 si a fost confirmata pozitiv in data de 13 martie 2020si nu o persoana din judetul Mures", se arata intr-un comunicat de presa remisInitial, grupul a transmis ca femeia lucreaza in Mures si face naveta Iasi-Bucuresti."Aceasta eroare din comunicarea initiala a fost posibila dintr-o confuzie in interpretarea acronimului institutiei Ministerului Sanatatii si cel folosit pentru judetul Mures.Mentionam ca, in prezent se afla in curs o ancheta epidemiologica pentru stabilirea contactilor si recoltarea probelor, la fel ca la fiecare caz depistat pozitiv", mai precizeaza sursa citata.De asemenea, contactii directi ai persoanei se afla in autoizolare la domiciliu."In cadrul Ministerului Sanatatii au mai fost luate si alte masuri pentru prevenirea si limitarea raspandirii COVID-19. A fost limitat programul cu publicul si au fost stopate audientele pentru o luna de zile. Au fost distribuite masti si produse dezinfectante pentru maini si suprafete. La intrarea in institutie sunt completate chestionarele pentru monitorizare", se mai arata in comunicat.Rezultatele testelor ministrului Sanatatii, Victor Costache, si secretarului de stat, Nelu Tataru sunt negative.