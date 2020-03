Ungaria a anulat manifestarile pentru sarbatoarea nationala din 15 martie, din cauza coronavirusului

Ziare.

Aceste manifestari, care includ de obicei un discurs al premierului Viktor Orban, atrag in general mii de cetateni ungari si vizitatori din comunitatile maghiare din strainatate. Ungaria comemoreaza la 15 martie rascoala din 1848 impotriva dominatiei habsburgice."Desi Ungaria a cunoscut doar cazuri individuale si nu exista centre majore de infectie", sarbatoarea nationala este un eveniment important care atrage oameni din toata tara, a explicat guvernul intr-un comunicat de presa, informeaza MTI si AFP."Din motive de securitate si pe baza recomandarilor grupului de lucru (responsabil pentru coronavirus), guvernul a decis anularea comemorarilor", se arata in comunicat.Cinci cazuri de coronavirus nou au fost confirmate in Ungaria, inclusiv unul in ultimele 24 de ore.