Ungaria anunta pe ce trasee permite sa fie tranzitata. Poti alimenta si stationa doar in puncte fixe (Vezi harta)

Totodata, nici trecerea granitei nu se va face pe oriunde, ci au fost anuntate punctele de frontiera care raman deschise.Oricum, pe teritoriul Ungariei au voie doar cei care nu vin sau nu au tranzitat Italia."Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in conformitate cu informatiile transmise de Ambasada Ungariei la Bucuresti, autoritatile ungare au stabilit traseele rutiere prin care este permisa tranzitarea Ungariei, statiile la care autovehiculele de orice tip pot fi alimentate, parcarile unde se poate stationa, precum si punctele de frontiera care pot fi utilizate. Aceste trasee sunt valabile pentru cetateni sau transportatori care intra in Ungaria din alte state decat Italia sau care nu au tranzitat anterior Italia", se arata in informarea catre Ziare.com.Ungaria a decretat de joi stare de urgenta. Ministrul roman de Interne Marcel Vela a anuntat care va fi situatia la frontierele Romaniei:La frontiera cu Ungaria vor fi inchise punctele de trecere Turnu, Sacuieni, Salonta si Valea lui Mihai.La frontiera cu Bulgaria vor fi inchise punctele de trecere Negru Voda, Lipnita, Dobromir, Zimnicea, Turnu Magurele si Bechet.La frontiera cu Republica Moldova vor fi inchise Radauti Prut si Oancea.La frontiera cu Serbia vor fi inchise punctele care au fost inchise unilateral de autoritatile sarbe incepand cu data de 12 martie ora 8:00: Portile de Fier 2, Moldova Noua, Foieni, Lunga, Valcan, Drobeta Turnu Severin si Naides.Raman functionale pe frontiera cu Serbia urmatoarele puncte de trecere a frontierei: Portile de Fier I, Moravita si Jimbolia.Ucraina a anuntat vineri ca in 48 de ore va inchide frontierele pentru straini pentru cel putin doua saptamani, dupa ce a inregistrat vineri primul deces de Covid-19.