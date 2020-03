Ungaria suspenda plata ratelor la credite pana la finele anului, din cauza pandemiei

LIVE

"Persoanele fizice si companiile vor fi scutite de la plata ratelor si a dobanzilor pana la finele anului pentru creditele pe care le-au luat pana astazi", a anuntat Viktor Orban intr-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.Anuntul premierului vine dupa ce Banca Nationala a Ungariei, condusa de Gyorgy Matolcsy, fost ministru al Economiei in guvernul lui Orban, a facut un apel catre banci sa suspende in mod voluntar rambursarea imprumuturilor pentru companii si persoane fizice.Dupa ce Orban si-a anuntat decizia, forintul ungar, care s-a depreciat cu 6% in raport cu moneda euro de la inceputul acestui an, a atins un minim istoric de 355 forinti pentru un euro. De asemenea, actiunile grupului bancar OTP Bank au scazut cu 7%, pana la cel mai scazut nivel de dupa luna iulie 2017.Tot miercuri, premierul ungar a anuntat si alte masuri destinate pastrarii locurilor de munca, masuri care vizeaza cele mai vulnerabile sectoare, precum turismul, restaurantele si petrecerea timpului liber. Companiile din aceste sectoare vor fi scutite de la plata contributiilor sociale. Orban a precizat ca acestea sunt cele mai urgente masuri adaugand ca noi masuri destinate stimularii economiei vor fi adoptate in zilele urmatoare.