Ungureanu (USR): Slujbele din biserici si cursurile din scoli trebuie suspendate, avem o criza nationala de paturi de ATI

"La aceasta ora, Romania are o criza nationala de paturi de ATI (...). Autoritatile ar trebui urgent sa construiasca niste spitale de campanie, sa le spunem (...) la nivel spitalelor avem o problema de igiena in zona toaletelor (...).Nu au sapun lichid, nu au dezinfectant, nu au prosoape de hartie, nu au colac la WC. Deci noi nu am luat masuri speciale de preventie in foarte multe locuri, ceea ce este extrem de ingrijorator. Eu as fi vrut sa vad zilnic inspectori care merg in scoli, in gradinite, in institutii publice si verifica aceste masuri minimale de igiena", a spus Emanuel Ungureanu la RFI Romania.De asemenea, deputatul spune ca slujbele din biserici ar trebui suspendate, la fel si cursurile din scoli, macar pentru o perioada de 14 zile."Absolut, absolut (ar trebui suspendate slujbele - n.red.), ar trebui spus asta ferm, ar trebui sa iasa la Cluj mitropolitul Ardealului, la Bucuresti Inalt Prea Sfintia Sa Patriarhul, cu mesaje decente, cu caracter spiritual, dar cat se poate de clare", a explicat Ungureanu.Referitor la inchiderea scolilor, el a mai adaugat: "Foarte important: din punctul meu de vedere, trebuia astazi sa avem o decizie de suspendare timp de doua saptamani a cursurilor in toate scolile din tara. Din pacate, noi avem foarte multi cetateni veniti din Italia, care au declarat in fals ca vin din Germania sau din Grecia sau din alte zone, care sunt deja in tara.Noi trebuia tocmai sa testam, sa facem un lucru din precautie, nu se intampla nimic, daca doua saptamani suspendam cursurile".Citeste mai multe despre Emanuel Ungureanu (USR): Slujbele din biserici si cursurile din scoli trebuie suspendate pe site-ul RFI Romania