Ungureanu (USR) spune ca in cladirea din Bucuresti pregatita pentru carantina sunt ingrijiti si pacienti cu insuficienta renala

"Pentru a nu crea panica, nu o sa va spun unde se afla aceasta locatie, dar pot sa fac un avertisment public la adresa DSP Bucuresti si sa avertizez Ministerul Sanatatii ca acea locatie in niciun caz nu este potrivita pentru cuvantul izolare, pentru suspiciuni de coronavirus din doua motive:locatia este intr-o zona super aglomerata in apropierea unor blocuri si a unui hipermarket, iar in acea cladire sunt ingrijiti, de luni pana sambata, pacienti cu insuficienta renala cronica, care au sistemul imunitar deprimat si care sunt intr-un mare risc", a declarat Emanuel Ungureanu, marti, intr-o conferinta de presa.El ii roaga pe cei de la DSP Bucuresti si de la Ministerul Sanatatii sa schimbe acea cladire."De aceea, ii rog public pe cei de la DSP Bucuresti si pe cei responsabili din Ministerul Sanatatii, care au ales aceasta locatie, sa o schimbe urgent pentru ca, din punctul meu de vedere, nu respecta rigorile a ceea ce inseamna izolare intr-un caz de carantina si putem sa ne referim la coronavirus ca la o gripa care poate sa aduca complicatii letale, mai ales pentru pacientii cu boli cronice si pentru cei care sunt in varsta", a mai spus deputatul USR.El afirma ca a primit o sesizare de la un pacient care si-a dat seama ca in acea cladire unde isi face tratamentul sunt aduse in carantina persoanele suspectate de coronavirus."Pacientul respectiv pretinde ca s-a intersectat in cursul zilelor in care el mergea la dializa acolo cu acei pacienti care ieseau din cladire si mergeau sa isi cumpere de la hipermarket diferite bunuri", a mai precizat Emanuel Ungureanu.Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca a identificat si pus la dispozitia autoritatilor o cladire cu o suta de locuri pentru carantina, in prezent fiind sase persoane in ea.