Unifarm recunoaste ca a distribuit masti periculoase in spitalele din Romania

Intr-un comunicat de presa, citat de Libertatea , Unifarm arata ca acum a oprit distributia mastilor si sustine ca acestea au fost cumparate inainte sa apara o alerta la nivel european, pentru ca aveau "toate certificatele de conformitate".Aceste masti periculoase nu au fost inlocuite, deocamdata, la toate unitatile sanitare care le-au primit.Este vorba despre mastile FPP2 (KN95) de la firma Daddy Baby."Compania Nationala Unifarm a cumparat mai multe tipuri de masti FPP2 de la diversi fabricanti, printre care si cele care poarta denumirea generica", arata Unifarm.Dupa ce s-a emis alerta referitoare la produsul respectiv, Unifarm spune ca: "In momentul in care a fost primita informarea privind calitatea acestui produs am stopat distributia lor (...) Am informat toate spitalele partenere despre acest lucru si le-am solicitat retragerea acestor masti in regim de urgenta, pentru a putea fi inlocuite cu masti conforme".Unifarm sustine ca nu a fost pusa in pericol sanatatea vreunui pacient ori cadru medical si ca "mastile au fost inlocuite in 98% din spitale".Amintim ca, pe 28 aprilie, Asociatia de protectie a consumatorilor InfoCons , prin Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare si periculoase, atragea atentia la o serie de masti periculoase.Este vorba despre niste masti respiratorii de protectie, din categoria KN95/FFP2, comercializate intr-o cutie de carton care contine 50 de unitati. Ele proveneau din China, iar tara care a emis alerta europeana este Belgia.