Universitatea de Medicina: Persoanele sanatoase care contracteaza COVID-19 risca afectiuni cardiace

"Din datele preliminare, unele din China si altele din Italia, se poate afirma ca, intr-adevar,. Mortalitatea pentru pacientii cu COVID-19 cu boala cardiaca in China continentala a fost de 10,5% intre 30 decembrie si 11 februarie, potrivit cercetarilor efectuate de Centrul Chinez de Control si Prevenire a Bolilor.Aceasta pentru ca pacientii cu afectiuni cardiace subiacente sunt mai predispusi sa experimenteze leziuni miocardice sau cardiace in timpul infectiilor cu COVID-19", sustine medicul, citat intr-un comunicat de presa al UMF "Carol Davila".El afirma ca o cercetare arata ca si persoanele sanatoase care contracteaza COVID-19 sunt expuse riscului de afectiuni cardiace."O noua cercetare, publicata vineri in jurnalul JAMA Cardiology, a concluzionat ca virusul COVID-19, la fel ca si celelalte virusuri respiratorii, ar putea afecta sistemul cardiovascular al pacientului. Studiul a aratat ca si. De asemenea, se pare ca, la persoanele care au decedat, cauza mortii a fost o aritmie fatala si nu este clar in intregime de ce se intampla acest lucru, dar este o observatie care a fost facuta de specialisti si se incearca o mai buna intelegere a acestui fenomen", explica medicul.El precizeaza ca persoanele cu boli de inima trebuie sa continue sa isi ia medicamentele prescrise."Daca sunteti o persoana cu boli de inima si sunteti pe tratament medicamentos, este foarte important sa continuati sa luati medicamentele. Daca nu luati medicamente, riscati alte lucruri rele.O serie de grupuri de experti care au revizuit informatiile stiintifice actuale au ajuns la un acord cum ca lipsesc dovezile concrete care sa sprijine speculatiile conform carora medicamente utilizate in bolile cardiovasculare, precum inhibitorii enzimei de conversie si blocantii receptorilor de angiotensina, cresc sansele de infectii severe cu COVID-19", spune cardiologul.Potrivit acestuia, oprirea medicamentelor poate fi periculoasa si poate duce la inrautatirea starii pacientului."Pe baza informatiilor actuale, se pare ca persoanele varstnice cu boala cardiaca ischemica, diabet zaharat, hipertensiune arteriala sau cu un cumul de factori de risc cardiovasculari sunt mai susceptibile de a dezvolta simptome mai severe. Daca aveti peste 65 de ani sau aveti conditii de sanatate subiacente, ar trebui sa va luati si mai multe masuri de precautie si sa ramaneti cat mai mult acasa", a mai aratat Stefan Busnatu.Citeste si Studiu Imperial College: Coronavirusul ar putea provoca 1,8 milioane de morti in lume