Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" suspenda cursurile pana pe 31 martie

"Consiliul de Administratie al Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti intrunit in regim de urgenta, in data de 08.03.2020 ora 13.00, hotaraste: Suspendarea cursurilor si lucrarilor practice precum si a examenelor pentru toti studentii facultatilor din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti incepand cu data de 09.03.2020 si pana la data de 31.03.2020, in conformitate cu prevederile art.3 din Hotararea nr.6/06.03.2020 a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situatii de Urgenta", arata un anunt postat pe site-ul institutiei.Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, duminica, decizia de a interzice accesul in spitale al studentilor si al apartinatorilor pacientilor, pana la data de 31 martie."Multe spitale au amfiteatre si studentii vin in numar mare pentru a participa la cursuri. Pentru a proteja mai mult spitalul, cadrele medicale si pacientii, consideram ca aceasta masura e necesara", a declarat Arafat intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul MAI.El a mai spus ca toate scolile in care sunt raportate cazuri de infectii cu noul coronavirus vor fi inchise. In acelasi timp, evenimentele cu un numar mai mare de 1.000 de persoane vor fi interzise