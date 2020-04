Ursula von der Leyen ameninta Ungaria cu sanctiuni, daca vor fi impuse restrictii excesive, sub pretextul pandemiei

Ziare.

Masurile care se adopta trebuie sa fie "proportionale, limitate in timp si controlate democratic", a insistat Von der Leyen, intr-un interviu pentru editia duminicala a cotidianului german Bild."Sunt dispusa sa actionez, in cazul in care aceste restrictii depasesc limitele permise", a spus presedinta Comisiei Europene, care s-a referit la masurile impuse la finalul lui martie de premierul ungar Viktor Orban, care ii ofera atributii extraordinare pentru o perioada nelimitata cu scopul de a combate pandemia. Practic, puterile extraordinare aprobate de Parlamentul ungar, controlat de partidul lui Orban, ii permit acestuia sa guverneze prin decrete pe termen nelimitat.Comisia Europeana observa modul de aplicare a masurilor "in toate statele" membre, insa urmareste cu deosebita atentie cazul Ungariei "din cauza experientelor critice" avute deja in trecut, a apreciat Von der Leyen.