Vaccin candidat viabil pentru COVID-19, produs de o companie canadiana

Potrivit Medicago, companie cu 450 de angajati in Canada si Statele Unite, in care Philip Morris, gigant al tutunului, a investit 15 milioane de dolari, vaccinul este unul candidat pentru anihilarea COVID-19. Acesta trebuie, insa, testat.Producerea particulei tip virus este un prim pas in dezvoltarea unui vaccin eficient, care ar putea fi disponibil pentru testare incepand cu luna iulie.Medicago colaboreaza cu Centrul pentru Cercetari in Domeniul Bolilor Infectioase al Laval University, care a contribuit la dezvoltarea unui vaccin impotriva Ebola. De asemenea, in 2009, Medicago a produs un vaccin candidat impotriva H1N1 la numai 19 zile de la aparitia virusului."Ritmul progresului initial pentru COVID-19 poate fi atribuit capabilitatii platformei noastre bazata pe plante, care este capabila sa produca solutii de vaccinuri si anticorpi pentru a contracare acest risc global pentru sanatatea publica. Capacitatea de a produce un vaccin candidat in decurs de 20 de zile dupa obtinerea genei este un factor de diferentiere major pentru tehnologia noastra dovedita. Aceasta tehnologie ne permite sa efectuam o extrapolare cu o viteza fara precedent pentru a putea sa combatem COVID-19", a afirmat Bruce Clark, CEO Medicago.In 2012, Mediago a produs cateva milioane de doze de vaccin monovalent pentru gripa.Primul produs al Medicago, un vaccin Particula de Tip Virus tetravalent recombinant (QVLP) pentru gripa sezoniera, este evaluat in prezent de Health Canada. Vaccinurile candidate pentru gripa pandemica, rotavirus si norovirus sunt testate in teste preclinice si teste clinice de Faza a II-a. Medicago mai dezvolta anticorpi impotriva hMPV, RSV si a Opioidelor.