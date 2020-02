Vanzari de masti medicale la preturi uriase in Italia: Politia face anchete la Amazon si eBay

Ziare.

com

"Super stire! Este o rusine nationala sa speculezi pe pielea italienilor", a comentat intr-un comunicat presedintele Uniunii nationale a consumatorilor UNC, Massimiliano Dona."Problema nu este numai pretul astronomic al produselor, ci si vanzarea de masti neconforme, care nu au avut nicio eficienta, inclusiv cand au fost folosite de persoane infectate cu coronavirus", a subliniat el, relateaza AFP.In contextul epidemiei de coronavirus, italienii s-au grabit sa cumpere masti de protectie si geluri dezinfectante, provocand o penurie in farmacii si in numeroase supermarketuri din nordul tarii. In acelasi timp, escrocii au incercat sa profite de situatie.Marti dimineata, un internaut a scos la vanzare un flacon de un litru de solutie anti-bacteriana cu 300 de euro pe eBay. In plus, el cerea nu mai putin de 240 de euro pentru un dezinfectant pentru copii.