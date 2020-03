Varsta medie a romanilor cu coronavirus este de 41 de ani. Sunt mai multe femei decat barbati infectati

LIVE

Potrivit sursei citate, 50% sunt femei, 46% sunt barbati, iar 4% sunt copii sub 18 ani.Varsta medie a pacientilor este de 41 de ani.Potrivit GCS, cele mai multe cazuri, 112, respectiv 26%, s-au inregistrat la grupa de varsta 40-49 de ani, urmate de 110 cazuri (26%) la 30-39 de ani, 79 cazuri (18%) la 50-59 de ani, 60 cazuri (14%) la 20-29 de ani.De asemenea, 27 de pacienti (6%) s-au inregistrat la grupa de varsta 60-69 de ani, 19 pacienti (4%) la 10-19 ani, 17 pacienti (4%) la 70-79 de ani, 8 pacienti (2%) la 0-9 ani, iar un pacient are peste 80 de ani.Duminica, autortitatile au anuntat primele doua decese in Romania.