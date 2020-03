Vasilescu (BNR): Banii cash sunt cei mai periculosi in raspandirea unei epidemii. Avantajul e ca ii putem spala, cu apa si sapun

Ziare.

"E o prostie sa faci provizii, daca ar fi sa vina o molima si sa ai de facut provizii, pe cat timp faci asta? Faci pe trei saptamani, pe patru saptamani?!", a intrebat retoric economistul BNR la Digi 24.Vasilescu spune ca singura "provizie" pe care si-a facut-o el in aceasta perioada, a fost sa renunte la folosirea banilor cash."Nu mai umblu cu bani in buzunar. Banii sunt cei mai periculosi, cand e vorba de raspandirea unei epidemii, asa ca am renuntat la cash", a mai spus Vasilescu.Consilierul BNR a vorbit si despre faptul ca Romania are un avantaj din acest punct de vedere, pentru ca avem bani din plastic si acestia pot fi spalati."Noi avem posibilitatea sa-i spalam, pentru ca sunt din plastic. Banii de plastic au doua caracteristici, sunt greu de falsificat si pot fi spalati, la propriu, cu sapun si cu apa", a mai spus economistul.