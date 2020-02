Vechile metehne ale Chinei au intarziat lupta impotriva coronavirusului

Ziare.

Dupa ce o boala misterioasa a facut mai multe victime intr-un spital din Wuhan, medicul Li Wenliang a incercat sa-si avertizeze colegii. "Este carantina la Urgente", a scris el pe un grup de chat. Trei zile mai tarziu, era fortat sa semneze o declaratie conform careia actiunea lui reprezenta un "comportament ilegal", scriu jurnalistii de la The New York Times Boala misterioasa s-a dovedit a fi o forma de coronavirus, care a ucis deja cel putin 304 oameni in China si a infectat mai mult de 14.380 de oameni in intreaga lume.Modul in care guvernul chinez a gestionat initial ceea ce s-a transformat curand intr-o epidemie, obligand Organizatia Mondiala a Sanatatii sa declare, a permis virusului sa castige teren -, mai ales in contextul in careIn cele sapte saptamani cruciale care au trecut de la aparitia primelor simptome, la inceputul lunii decembrie, si pana cand s-a luat decizia de a inchide orasul,si, in general, a celor ce incercau sa traga un semnal de alarma.Au minimalizat riscul in fata publicului, in loc sa le spuna celor 11 milioane de locuitori ai orasului cum sa se protejeze. Au inchis piata locala de unde se crede ca ar fi pornit virusul, dar nu a luat masuri mai ample pentru combaterea comertului cu animale salbatice.Dupa ce a fost certat de autoritati, medicul Li, oftalmolog, s-a intors la munca. Pe 10 ianuarie a tratat o femeie cu glaucom. Nu avea de unde sa stie ca aceasta era infectata cu coronavirus, pe care il contractase cel mai probabil de la fiica sa. Nici ca avea sa fie infectat el insusi.In spitale, medicii si asistentele erau alarmati de numarul tot mai mare de pacienti cu simptome specifice pneumoniei virale, care insa nu raspundeau la tratamentele obisnuite. Acesti pacienti aveau un singur lucru in comun: toti lucrau in piata de fructe de mare Huanan.In cele din urma, in prima zi a anului, autoritatile au inchis piata si au anuntat ca aceasta va fi supusa unui proces de igienizare. Pentru public a fost primul raspuns vizibil din partea guvernului in vederea contracararii bolii.Chiar si in mesajul de avertizare a biroului din Beijing al OMS despre o posibila epidemie tonul a fost unul optimist, autoritatile nationale sugerand ca au oprit raspandirea virusului de la sursa, ca focarul era limitat si ca virusul nu este transmisibil de la om la om.Noua zile mai tarziu, un client fidel al pietei a devenit prima persoana care a murit din cauza noii boli. Autoritatile au facut public decesul dupa doua zile si au omis sa mentioneze ca si sotia barbatului s-a imbolnavit, la cinci zile dupa el, fara sa fi fost vreodata in piata.De-abia dupa ce mai multi oameni au murit, iar boala a inceput sa se raspandeasca in afara granitelor Chinei, autoritatile de la Beijing au inceput sa acorde atentie chestiunii.Guvernul l-a trimis la fata locului pe Zhong Nanshan, un cunoscut epidemiolog, care a avut un rol important in combaterea epidemiei de SARS din 2002.Pe 20 ianuarie, Zhong anunta intr-un interviu pentru televiziunea de stat ca nu exista niciun dubiu asupra faptului ca noul coronavirus se transmite prin contact uman. Ba chiar un pacient ar fi infectat cel putin 14 cadre medicale.Doua zile mai tarziu, Wuhan a fost inchis. Oamenii spun ca de-abia atunci au inteles gravitatea situatiei.In lumina a ceea ce a urmat, actiunea medicului Li nu mai este vazuta ca nechibzuita. Intr-un comentariu postat pe contul de social media al Curtii Supreme din China, politia este criticata pentru anchetarea celor care au raspandit "zvonuri".In prezent, Li se recupereaza in spitalul in care lucreaza. "Daca autoritatile ar fi facut publice informatiile despre epidemie mai devreme, cred ca ar fi fost mult mai bine. Ar trebui sa fie mai multa deschidere si transparenta", a declarat el pentru The New York Times.C.S.