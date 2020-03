Vela anunta noi masuri: Putem iesi doar in apropierea casei si in grupuri de cel mult 3, cu cateva exceptii

LIVE TEXT

Vorbeste Marcel Vela

Va prezint OUG Militara nr 2

Vorbeste Bogdan Despescu

Vorbeste Marcel Vela

Ziare.

com

Romanii se vor putea deplasa doar daca merg la serviciu sau au nevoie de cumparaturi sau asistenta medicala. In rest, pot iesi in apropierea locuintei, in grupuri de cel mult 3 persoane, doar daca sunt din aceeasi locuinta. Pot iesi cu animalele de companiei si sa faca miscare in jurul locuintei. In caz de nunti, botezuri sau inmormantari, ele pot fi oficiate, dar cu maxim 8 persoane.Totodata, de maine seara se inchid mall-urile si cabinetele stomatologice. Masuri dure au fost luate si pentru cei care incalca izolarea la domiciliu, ei urmand sa fi plasati in carantina, pe langa amenda si dosar penal.Numarul cazurilor a crescut accelerat si in Romania, bilantul ajungand sambata la 367 de imbolnaviri, in timp ce 4.207 de persoane sunt plasate in caratina si peste 55.000 in izolare.- Incep declaratiile:- Buna seara, va multumim pentru asteptare.- Am reusit sa ne atinge principalul obiectiv: nu avem raspandire comunitara extinsa pe teritoriul Romaniei.- Masurile pe care le-am luat in prima zi dupa instituirea starii de urgenta sunt cele pe care le-am prezentat imediat. Se adauga alt set de decizii importante.- Am emis mai multe ordine: cel privind trecerea Politiei Locale la MAI, am lucrat la OUG pentru modificarea si completarea Codului Penal, am emis ordin pentru stabilirea masurilor organizatorice pentru respectarea regulilor de carantinare si izolare.- Tot ce decidem are scopul de a limita riscurile la care se expune populatia.- Vreau sa reamintesc ca am desfasurat operatii integrate pentru identificarea, achzitionarea si aducerii in tara a echipamentelor de protectie.- Am desfasurat actiuni in forta impotriva celor care au incercat sa speculeze, au facut stocuri si le-au vandut la pret mare. Acest lucru nu e doar ilegal, e si cinic.- Garantez ca toti cei care lupta cu fenomenul infractional sunt la datorie., la care am lucrat cu specialisti.se suspenda activitatea in cabietele de medicina dentara din 22 martie, ora 22:00.se suspenda temporar activitatile de comercializare cu amanuntul, a produselor si serviciilor, in centrele comerciale in care-si desfasoara activitatea mai multi operatori economici, cu exceptia vanzarii produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice si a serviciilor de curatatorie.- Este vorba de mall-uri. Masura se va aplica de maine seara de la ora 22:00.circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei se efectueaza numai curespectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID-19 si evitarea formarii oricarui grup de persoane. Prin formarea unui grup de persoane se intelege alaturarea unui numar mai mare de 3 persoane care nu locuiesc impreuna.in intervalul orar 06:00 - 22:00, se recomanda ca circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei sa se efectueze numai pentru urmatoarele motive:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv deplasarea intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale, atunci cand activitatea profesionala este esentiala si nu poate fi amanata sau desfasurata de la distanta;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;e) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice(1) in intervalul orar 22:00 - 06:00, circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este permisa numai pentru motivele prevazute la art. 4.(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe propria raspundere.(3) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.(4) Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda nume si prenume, data nasterii, adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.(5) Masura se aplica incepand cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora Romaniei.- (1) Se interzice intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, cu exceptia situatiei in care acestia tranziteaza teritoriul Romaniei, pe culoare de tranzit, organizate prin intelegeri cu statele vecine.(2) Prin exceptie, este permisa intrarea pe teritoriul Romaniei a cetatenilor straini si apatrizilor care fac parte din urmatoarele categorii:a) sunt membri de familie ai cetatenilor romani;b) sunt membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau aleSpatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;c) sunt persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un documentechivalent permisului de sedere eliberat de autoritatile romane potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;d) sunt persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent;e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;f) sunt pasageri in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;g) sunt pasageri care calatoresc din motive imperative (medicale sau familiale);h) sunt persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare.(3) Masura se aplica incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22:00, ora Romaniei.- A trebuit sa luam o decizie cu privire la multi cetateni care din pacate nu respecta regulile impuse pentru izolare sau carantinare. Noi ne asteptam sa fie mai multa responsabilitate si implicare fata de toti ceilalti concetateni.Persoanele izolate la domiciliu care parasesc locatia in care au fost plasate fara aprobarea autoritatilor competente sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate si vor fi plasate in carantina pentru 14 zile.- Asta nu le exonereaza de raspunderea contraventionala sau penala.- Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cred eu ca maine.- Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa identifice si sa tina evidenta persoanelor in varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor, si sa asigure sprijin acestora in vederea minimalizarii expunerii lor in afara locuintelor.- Evidentele se actualizeaza si se raporteaza saptamanal la centrul judetean/al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.- Comitetele locale, judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta identifica modalitati de sprijin pentru persoanele prevazute la alin.(1).- Ordonanta militara nr.1/2020 privind unele masuri de prima urgenta, care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completeaza dupa cum urmeaza:1. Dupa aliniatul 1, al articolul 2 se introduc doua noi alineate, alin.(2) si (3), cu urmatorul cuprins:- Se pot oficia slujbe in lacasurile de cult, de catre slujitorii bisericesti /religiosi, fara accesul publicului, slujbele putand fi transmise in mass-media sau online.- Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, inmormantari), la care pot participa maximum 8 persoane, cat si impartasirea credinciosilor bolnavi la domiciliul acestora.2. Dupa alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins:- (3) Prevederile alin.(1) si (2) se aplica si conducatorilor autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4t. Noi entru a sustine transortatorii am coborat limita la 2,4 t.3. Dupa alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins:(3) Alte exceptii de la interdictia prevazuta la alin.(1) - cel cu medicamentele si materialele sanitare - se stabilesc prin ordin al ministruluisanatatii. Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial.Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezenteiordonante militare:a) Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia locala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masurile prevazute la art.1 si 2;b) Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia locala, pentru masurile prevazute la art. 3, 5 si 7;c) Politia de Frontiera Romana, pentru masura prevazuta la art. 6.- Si, in final, nerespectarea masurilor de prima urgenta prevazute la art.1 - 7 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanta de urgenta nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.- 14.000 de angajati MAI au fost implicati zilnic.- Au asigurat masuri la frontiera de stat, au insotit coavoaie si alte masuri specifice.- Efectivele au efectuat nu doar misiuni pentru raspandirea coronaviruslui ci si mentinerea ordinii si sigurantei publice.- Continua din partea MApN instalarea spitalului care se instaleaza in curtea Spitalului Aslan.- In data de 19 martie am semnat ordinul pentru constituirea comitetului responsabil zonal care va raspunde, prin responsabilii zonali, de fiecare zona in parte.- Cel mai important lucru e siguranta celor care lucreaza in sistem. A fost o problema cu livrarea echipamentelor de protectie. Nu a fost o problema cu care s-a confruntat doar Romania. Acum am semnat toate contractele si trecem la livrarea materialelor.- Ca sa fie livrarea mai rapida, cu MApN si Fortele Aeriene Romane realizam preluarea in regim de urgenta si livrarea lor. Primele masti de nivel inalt au fost distribuite - 80.000 de masti si urmeaza de maine sa soseasca cantitati importante de materiale, finantate din bugetul de stat.- Astazi cu totii am observat faptul ca un pic populatia s-a relaxat si multi au fost la picnic, la drumetii, afara. Am fost necesitati sa dam un mesaj si prin Ro-Alert.- Rugamintea catre toti e, chiar daca prin OUG militara recomandam unele masuri, consideratile ca si cum ar fi fost obligatorii. Comportati-va cat mai responsabil si aplicati regulile de igiena personala.- In incheiere transmit un apel: Dragi romani, ne confruntam cu una dintre cele mai mari crize din ultimii ani dar este in puterea noastra sa gasim resursele, sa aratam forta pe care acest popor a avut-o dintotdeauna.- Absenta celor dragi este dureroasa, dar pierderea lor poate fi tragica. Ramaneti in case!- Prioritatea noastra, a guvernului, e viata romanilor. Impreuna am rezistat prin razboaie, cutremure si dictatura, vom rezista si acum uniti, ca unul.- Dumnezeu sa binecuvanteze Romania!- Se pare ca cei trei vor vorbi dupa ora 21:00.- Dupa ce initial conferinta fusese anuntata pentru ora 19:00, ora a fost mutata apoi la ora 20:00, insa cei 3 intarzie de 20 de minute sa se prezinte in fata romanilor.