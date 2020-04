Vela anunta o noua Ordonanta militara pentru saptamana viitoare

Ziare.

"Saptamana viitoare vom da, probabil, inca o Ordonanta, in sensul in care ar trebui sa mai reglam zona de sud, granita cu Bulgaria, unde exista, la fel ca in zona de vest la granita cu Ungaria, un tranzit transfrontalier pentru muncile agricole.", a afirmat Vela, sambata, la Digi24.Potrivit ministrului, ar mai trebui introduse"Ar mai trebui sa introducem exceptii pentru vase si tot ceea ce tine de navigatia de marfuri. Mai sunt si alte propuneri. (...)Mai sunt si, probabil,, mai sunt si alte zone sau domenii de care trebuie sa ne ocupam si sa le punem intr-o forma juridica legislativa, astfel incat ele sa devina un act normativ publicat in Monitorul Oficial, care sa aiba norme imperative", a adaugat Vela.Ministrul de Interne a precizat ca urmatoarea Ordonanta militara va avea numarul 1 sau 9, in functie de prelungirea starii de urgenta, printr-un nou decret.