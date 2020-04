Vela are de gand sa relaxeze regulile pentru BOR: Si credinciosii, si clericii sa fie protejati, dar sa se bucure totusi de Paste

Ziare.

"Astazi, maine vom anunta niste masuri pe care le-am luat impreuna cu Patriarhia. Am depus toate eforturile ca si credinciosii, si clericii sa fie protejati, dar sa se bucure de sarbatorile Pascale", a spus ministrul.Intrebat daca oamenii vor avea voie sa mearga la cimitire, ministrul a spus ca si acest aspect va fi lamurit atunci cand va anunta exceptiile.Vela a tinut sa le multumeasca oamenilor care au inteles si au respectat masurile impuse, reiterand faptul ca in functie de aceste lucruri se va decide cat dureaza aceasta perioada."Le multumesc pentru intelegere celor din diaspora, celor din tara ca marea majoritate a inteles ce am propus. In tara noastra comparativ cu graficul din alte state stam cel mai bine. Am facut calculul la mia de locuitori. Stam net mai bine. Acest lucru nu se datoreaza neaparat Guvernului, masurilor luate de noi, meritul este al cetatenilor", a spus Vela.Ministrul a precizat ca raportat la numarul de locuitori al tarii este mic procentul celor care au incalcat masurile si au fost amendati."Le multumesc pentru intelegere, este un moment greu. Razboiul este al nostru, al tuturor, nu al Guvernului, al fiecarui cetatean care lupta pentru cei dragi ca lupta de pe front cu virusul va afecta pe toti cei dragi. Toti suntem afectati in acest moment si in preajma acestor sarbatori.", a punctat Vela.Amintim ca Patriarhia transmisese ca oamenii nu vor participa la slujba de Inviere, ca vor sta acasa, cu candelele aprinse, si ca pot iesi la ferestre si balcoane sau in curtile caselor lor, adresandu-se unul catre altul, de la distanta de 2 m, cu salutul pascal "Hristos a inviat!" si raspunsul "Adevarat a inviat!"."Slujba Invierii Domnului, la care anul acesta nu participa credinciosi mireni, va incepe, potrivit tipicului, in afara lacasului de cult, la ora 0:00 din noapte, deoarece Invierea lui Hristos este temelia invierii tuturor oamenilor. In acest sens, imediat dupa chemarea "Veniti de primiti lumina!" si cantarea "Invierea Ta, Hristoase, Mantuitorule", se va citi Sfanta Evanghelie, se rosteste binecuvantarea "Slava Sfintei...", dupa care clericii vor canta de trei ori troparul "Hristos a inviat!", se va cadi spre cele patru puncte cardinale si se va rosti ectenia mare, apoi toti clericii vor intra in biserica, pentru continuarea Canonului Invierii si pentru savarsirea Sfintei Liturghii.La ora 0:00 din noapte, in timp ce clopotele rasuna la toate bisericile unde se savarseste slujba Invierii, credinciosii mireni, avand candelele aprinse, pot iesi la ferestre si balcoane sau in curtile caselor lor, adresandu-se unul catre altul, de la distanta de 2 metri, cu salutul pascal Hristos a inviat! si raspunsul Adevarat a inviat!, fara a deranja pe alti vecini care nu doresc sa participe la aceasta sarbatoare", transmite Patriarhia.Citeste AICI deciziile anuntate de Cancelaria Sfantului Sinod saptamana trecuta.Vezi si In ciuda regulilor BOR, un preot foarte popular pe Facebook vrea ca oamenii sa vina sa ia Lumina de Inviere