Vela, despre medicii care vor sa demisioneze: Au stiut ca vor fi in razboi cu moartea si cu boala

Ziare.

com

Amintim ca in mai multe judete zeci de medici si personal medical au anuntat demisii sau concedii medicale in ultimele zile, mai ales de cand a fost emis ordinul lui Raed Arafat care permite detasarea lor in locurile unde sunt multe cazuri si nu exista personal in spitale. Totodata, pot fi sanctionati penal, fapt ce a stranit multe critici in primul rand pentru ca sanctiunile au fost instituite inainte ca autoritatile sa le asigure echipamentele de protectie.Luni deja aproape de 300 de cadre medicale erau infectate, iar azi au fost anuntate multe alte cazuri in randul lor, printre care cele mai multe la spitalele Universitar si Militar din Bucuresti sau Maternitatea Odobescu din Timisoara.Intrebat despre demisii, Vela initial a spus ca ele nu exista, dupa care si-a nuantat declaratiile, alegand sa vorbeasca in figuri de stil."Sunt inr-adevar inregistrate unele tenative ale oamenilor care incearca sa plece... Nu vreau sa ascult sau sa vorbesc urat de medicii, ca ii stimez foarte mult. Cei care pleaca din varii motive nu vreau sa-i pun la zid si ca parasesc linia frontului.Vreau sa le amintesc ca au depus un juramant si au stiut ca vor fi in razboi cu moartea si cu boala. Ei salveaza trupuri asa cum biserica salveaza suflete", a declarat Vela, la Digi 24.Moderatoarea a insistat pe lipsurile de echipamente de protectie, dar si problemele care existau dinainte de pandemie. Ca si premierul Ludovic Orban inaintea sa, Vela a dar vina pe guvernarea PSD "Suntem intr-un moment istoric cand tot ce am gasit in rezervele de stat nu avea nicio conexiune cu ce avem nevoie ca echipamente pentru a proteja populatia intr-o pandemie. Nu vreau sa acuz pe nimeni. Spitalele au avut alte prioritati, autoritatile au avut alte proiecte", a spus Vela.