Vela, intrebat daca s-ar putea bloca zborurile din Italia: Se face in prezent o evaluare la nivel european

Marcel Vela a declarat, joi, ca sustine verificarea pertinenta a celor care vin din Italia, insa nu este de acord ca romanii din Diaspora sa nu se poata intoarce acasa."Cei care sunt din zona de focar nu au voie sa plece din Italia. Deci nu putem presupune ca a venit din zona de focar. Nu as dori sa acuzam oamenii care vin din Italia ca sunt din focar, pentru ca nu au voie sa plece de acolo. Daca vin din Italia compatrioti de-ai nostri, romani din Diaspora, nu poti, ca stat, sa inchizi granita, sa spui ca nu are voie. Nu este corect nici moral si nici patriotic. Eu nu sunt adeptul inchiderii zborurilor cu Italia. Sustin sa facem verificari pertinente, stiintifice, cu celeritate, astfel incat cei care au suspiciuni de a fi bolanvi, care au intrat in contact cu oameni bolnavi, sa poata fi tratati, triati si sa poata fi inclusi in anumite metode, proceduri de tratament", a spus Marcel Vela.Intrebat daca exista variante in care sa nu se mai permita zboruri dinspre Italia, ministrul de Interne a spus ca se face, in prezent, o evaluare la nivel european privind metoda de reactie, in contextul coronavirusului."Facem o evaluare la nivel european chiar acum. Chiar acum o facem pentru ca sunt mai multe metode de reactie in diferite state. De exemplu in Danemarca sunt cativa bolnavi depistati si s-au luat masuri, au inchis zborurile cu nordul Italiei (...). In Franta se inchid scoli sau anumite activitati. Dorim sa avem o comunicare si cu tot ceea ce inseamna gestionarea la nivel european, la Bruxelles, a situatiilor de urgenta, astfel incat sa se faca un protocol unitar de reactie. Noi, in Comitetul de Situatii de Urgenta am stabilit niste etape de interventie, pana la 20 de bolnavi cum actionam, pana la 100 de bolnavi cum actionam, pana la 2.000, peste 2.000 de bolnavi. Avem strategii si planuri de actiune si vreau sa asigura cetatenii pentru fiecare etapa de analiza si interventie. Important este sa nu intram in panica, sa stiti ca panica e mai periculoasa decat coronavirusul. Important este sa respectam masurile, sugestiile, sfaturile, instructiunile pe care le vedeti la televizor sau le ascultati la radio sau le cititi pe site-urile de stiri si multumesc presei ca le publicati mereu astfel incat cetatenii sa isi ia masurile de protectie", a mai spus Marcel Vela.