Vela le cere cetatenilor sa trimita propuneri de masuri de relaxare, cu 4 zile inainte de iesirea din starea de urgenta

Sambata, Institutul National de Sanatate Publica a lansat o serie de recomandari, iar Ministerul de Interne a pus in transparenta decizionala proiectul cu reglementari ce ar urma sa fie dezbatut si apoi adoptat, intr-o forma sau alta.Cum masurile prezentate sambata lasau loc de multe interpretari, oamenii au cerut clarificari, cu ajutorul Internetului. Lor le-a raspuns duminica seara ministrul de Interne, Marcel Vela, care a promovat o adresa de email unde cetatenii pot trimite sugestiile lor cu privire la masurile de relaxare."La postarea mea, preluata de pe site-ul MAI, unde sunt publicate spre transparenta si dezbatere masurile propuse de catre medicii specialisti in epidemiologie si boli infectioase (pentru prima etapa de relaxare cand se va trece in Starea de Alerta), am primit foarte multe idei, propuneri sau observatii.Va multumesc tuturor si va fac urmatoarele precizari: lista cu masuri se va finaliza din punct de vedere juridic, dezbate si aproba in urmatoarea saptamana. Oricine doreste sa transmita, in mod oficial, propuneri in aceasta lupta cu noul coronavirus, o poate face la urmatoarea adresa de e-mail, anuntata in postarea de pe site-ul MAI, cat si la anuntul de pe site-ul INSP (Institutul National de Sanatate Publica): propuneri.relaxare@ms.ro", a scris pe Facebook Marcel Vela.El reitereaza ca scopul restrictiilor, inclusiv acelora care vor ramane in vigoare dupa 15 mai, "este protejarea sanatatii si oprirea raspandirii infectiilor, pentru a ne putea gandi de la 1 iunie la o noua etapa de relaxare".