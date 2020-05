Ventilatoarele cumparate din China pot ucide pacientii cu COVID-19, avertizeaza medici britanici

LIVE

Aceste aparate medicale de respiratie artificiala prezinta probleme in alimentarea cu oxigen, nu pot fi curatate corespunzator, au un "design nefamiliar", un manual de utilizare neclar si au fost fabricate pentru a fi folosite pe ambulante, nu in spital, avertizeaza ei in scrisoare, scrie postul american NBC News.Problemele semnalate in Marea Britanie nu sunt un caz izolat, ci sunt un exemplu al dificultatilor aprovizionarii cu material sanitar in intreaga lume, afectata de COVID-19.Numeroase guverne depun eforturi, inca din luna martie, sa achizitioneze echipament medical, in mare parte din China. Aceste aparate sunt vitale in lupta impotriva pandemiei, insa unele echipamente sunt defectuoase sau nepotrivite.Guvernul lui Boris Johnson este criticat dur din cauza modului in care a gestionat epidemia.In contextul in care bilantul mortilor din cauza COVID-19 a crescut la 26.711 morti in UK, guvernul conservator este acuzat ca a esuat in furnizarea de echipamente de protectie personalului din domeniul sanatatii si in testarea britanicilor.