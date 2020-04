Ventilatorul folosit de Stephen Hawking, donat pentru pacientii cu COVID-19

Ziare.

Boala de care suferea Stephen Hawking, care s-a stins din viata in 2018 la varsta de 76 de ani, l-a tintuit intr-un scaun cu rotile si l-a obligat sa foloseasca din anii '80 un sintetizator de voce.Fiica lui, Lucy Hawking, a declarat pentru mass-media ca tatal sau "a primit un tratament minunat, dedicat si solidar la Real Hospital Papworth si la Addenbrooke's Hospital din Cambridge". Ca pacient care necesita ventilatie, ingrijirile oferite de spitalul Papworth "au fost extrem de importante pentru tatal meu" si "l-au ajutat sa depaseasca momente dificile", a spus ea."Dupa moartea tatalui meu, am restituit intregul echipament medical pe care l-a utilizat si care apartinea NHS (Sistemul National de Sanatate din Marea Britanie, n.r.), dar au ramas cateva lucruri pe care el le cumparase", a adaugat fiica lui Stephen Hawking.Lucy Hawking a precizat ca in actuala criza provocata de noul coronavirus a luat legatura cu spitalul Papworth pentru a oferi ventilatorul tatalui sau.Stephen Hawking a contribuit la stabilirea bazelor cosmologiei moderne si a devenit un personaj emblematic al culturii populare.Vocea robotica a sintetizatorului prin care a fost obligat sa comunice din 1985 si silueta sa in scaun cu rotile au aparut in numeroase programe si seriale de televiziune, precum "Familia Simpson", "Star Trek" si "The Big Bang Theory".