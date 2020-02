Viata in "zona rosie" din Italia

Exceptiile confirma regula

"Nu ne mai strangem mainile si nu ne mai pupam pe obraz", recunoaste Marco. "Pentru italieni asta inseamna lipsa de respect", glumeste el. Rade, dar nu e rasul sau, de cand poarta masca de protectie respiratorie.Dupa ce autoritatile au declarat starea de necesitate , farmaciile au majorat pretul mastilor la zece euro. "Sunt nerusinati", spune tanarul din Vittadone, un sat din provincia Lodi.Insa mastile de protectie si produsele de dezinfectare a mainilor sunt aproape epuizate in toata regiunea. Preturile cresc si ele. Doar cativa sateni poarta masca, ceilalti consolandu-se cu gandul ca inca nu locuiesc in asa-numita "zona rosie", care incepe dincolo de satul lor si unde autoritatile din Lombardia au hotarat sa puna mai mult sau mai putin sub carantina zece asezari.Nimeni nu are voie sa patrunda in aceasta zona calamitata si nici s-o paraseasca, au anuntat autoritatile. Respectarea interdictiei este asigurata de carabinieri de la politia criminala, care supravegheaza strazile satelor din masinile lor Alfa Romeo.Totusi, fermierilor cu tractoare, biciclistilor si oamenilor care doresc sa mearga la supermarket sau la farmacia din satul vecin li se ingaduie sa plece si sa revina in sat."Ai nevoie de o explicatie buna, care sa functioneze. Plus ca nu poti izola oamenii complet", spune Enzo, care locuieste si el in Vittadone si care a fost deja "acolo", in "zona rosie", pentru a-si face cumparaturile.El considera ca masurile luate de autoritatile din provincie si de guvernul italian sunt prea drastice. "De ce ar trebui blocate frontierele catre Franta sau Austria? Coronavirusul este deja aici", spune el.Enzo nu intelege nici motivul pentru care au fost inchise Domul si Opera din Milano . La urma urmei, spune el, majoritatea celor mai bine de 200 de cazuri de infectii au fost inregistrate in partea rurala a Lombardiei si in Venetia.Surprins de cresterea rapida a numarului de infectari in Italia, prim-ministrul Guiseppe Conte a anuntat ca in lupta cu virusul este nevoie de prudenta maxima. Pe de alta parte, oficialul italian a subliniat de mai multe ori in timpul aparitiilor sale publice din ultimele zile ca trebuie evitata raspandirea panicii. "E destul de rau sa anulezi carnavalul si meciurile de fotbal in Italia", spune Enzo, cu fata indreptata catre razele caldute de soare care anunta venirea primaverii.Scoala din Vittadone este inchisa. La fel si magazinele si singurul bar din Renzo, unde localnicii savureaza de obicei o cafea buna la miezul zilei.Oamenii stau acasa si asteapta. Giuseppe este pensionar. El spune ca "respecta virusul", dar ca nu-i este frica de el. Totusi, inchiderea bisericii din satul sau si anularea slujbei l-au socat si intristat. "Am avut o inmormantare. Oamenii nu au beneficiat de slujba de inmormantare, dar au trebuit sa duca sicriul direct la cimitir. Asta-i un lucru rau", spune Giuseppe."Acum este mai liniste decat de obicei in Vittadone si nimeni nu stie cat va dura aceasta situatie".In prezent, Guvernul din indepartata Roma nu este in masura sa raspunda la aceasta intrebare. Oficialii din domeniul sanatatii sunt destul de siguri ca au gasit pacientul "zero" in Codogno, un oras mic, nu departe de Vittadone.Se presupune ca un barbat in varsta de 38 de ani a infectat mai multe persoane cu noul coronavirus in spitalul din Codogno, in urma cu cateva saptamani.Potrivit presei, acest barbat s-ar afla la originea tuturor cazurilor din Lombardia. Executivul este acum in proces de localizare a tuturor persoanelor care au intrat in contact cu pacientul "zero". Lantul infectiilor trebuie rupt.Un angajat al spitalului acum inchis din Codogno, pe care agentia de stiri ANSA nu l-a putut contacta decat prin telefon din cauza carantinei, a catalogat conditiile drept haotice. "Exista panica aici, pentru ca nimeni nu stie cum sa procedam si cum ar trebui sa gestionam urgentele", se plange angajatul, al carui nume nu este mentionat.Nu este inca limpede unde a fost infectat asa-numitul "pacient zero". Barbatul, care nu a fost in China, s-ar fi intalnit cu un prieten care s-a intors din aceasta tara si ale carui teste pentru depistarea Covid-19 au fost negative.Pe la amiaza, Enzo devine grijuliu. Restaurantul sau preferat se afla in "zona rosie". Din acest motiv, astazi el vrea sa incerce o trattorie situata intr-un sat "curat", aflat mai la nord de Vittadone.Un adolescent se alatura grupului de sateni care discuta pe strada cu reporterul din Germania. Baiatul poarta ochelari de scafandru. Intrebat de ce ii poarta, el spune ca nu are bani pentru o masca adecvata si ca ochelarii de scufundare ar trebui sa fie suficienti.In plus, masca folosita la snorkeling, care ii acopera intreaga fata, "pur si simplu arata misto".