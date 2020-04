Ziare.

Este ceea ce scria in urma cateva zile "La Stampa" , folosind datele dintr-un studiu bazat pe experienta clinica a Centrului de Cardiologie Monzino din Milano, unul dintre principalele din Italia.La inceputul lui aprilie, cand in Romania erau doar 2.700 de cazuri de coronavirus si doar 78 de pacienti internati la ATI, un tanar de 25 de ani, tatal unei fetite de o luna, a murit din cauza unei banale hernii ombilicale, devenita letala dupa 4 zile de amanare a operatiei de teama ca pacientul sa nu fie infectat. Cazul a ajuns in presa , dar asta nu inseamna ca nu sunt si altele cu mult mai putin mediatizate. Am vorbit cu multi medici in aceste saptamani, care mi-au spus ca sistemul sanitar este blocat si mi-au spus ca se tem ca vor muri oameni care nu mai pot fi tratati, operati chiar pentru afectiuni perfect rezolvabile.Ne aflam in plina epidemie de rujeola, cu 20 de mii de imbolnaviri si 64 de decese, cele mai multe, desigur, ale copiilor.In acest moment, spitalele au fost golite si din cauza temerii multor medici care nu mai vor sa intervina de frica infectarii, dar si de ordinul lui Raed Arafat pe aceasta tema. Nimeni nu stie cate decese provocate de absenta asistentei medicale adecvate a provocat aceasta criza si daca nu cumva ne indreptam spre aceeasi evolutie ca a Italiei, adica un numar mai mare de victime colaterale ale Covid decat numarul victimelor directe.Am vorbit si cu medici din spitale dedicate Covid. Mi-au spus ca o mare parte din capacitatea de reactie a sistemului medical din Romania este in acest moment practic dezactivata in asteptarea unor cazuri care, din fericire, nu vin, dar aceeasi capacitate lipseste din reactia la boli care nu sunt si ele puse intre paranteze de aceasta epidemie.Sunt medici care contesta felul in care sunt facute statisticile, adica includerea la Covid a deceselor unor persoane aflate in stadii avansate ale unor boli foarte grave si care se aflau deja in spitale pentru ultimele ingrijri care sa usureze trecerile.Sunt medici care afirma ca ciculatia virusului in Romania a inceput cu mult mai devreme, in ianuarie chiar, cand nu se faceau testari dar au existat cazuri stranii in raport cu ceea ce se stia atunci si care privite retrospectiv se incadreaza perfect in Covid.Sunt medici care incep sa se intrebe cum va reusi un buget tot mai secatuit sa asigure resursele necesare pentru costurile uriase pe care le implica asistenta medicala pentru bolile cele mai grave, acelea incluse in programele de sanatate despre care am vorbit atat de mult inainte sa inceapa criza Covid.Criza aceasta sanitara este cu mult mai ampla decat ceea ce se vede la suprafata. Si este posibil ca efectele colaterale sa fie cu mult mai ample pana la urma decat cele directe, ale bolii in sine.Pe de alta parte, autoritatile nu fac nimic pentru a incerca o calibrare corecta a situatiei. Foarte laudat de presa, ministrul Tataru a emis o informatie falsa , dar panicarda: "Am vorbit chiar sambata in Franta, care a redeschis partial scolile, si au aparut deja cazuri de infectare si in randul copiilor, si in cel al cadrelor didactice. Primele semne dupa redeschidere nu sunt incurajatoare". In Franta insa scolile se vor deschide abia dupa 11 mai , atunci cand, dupa cum presedintele Macron a anuntat de ceva vreme, va incepe relaxarea. Nu cred ca pentru viitor exista prea multe optiuni viabile. Daca nu vrem sa moara cu mult mai multe victime colaterale ale virusului, redeschiderea este inevitabila. Si redeschiderea trebuie sa insemne masuri de protectie corect dozate si corect aplicate, dar si o revenire a atentiei spre tot spectrul bolilor, spre tot spectrul pericolelor.