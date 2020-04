Viitorul care incepe acum

Ziare.

Medicina a avansat atat de mult si de spectaculos in ultimii ani incat ne obisnuisem sa consideram ca practic nu prea mai exista multe boli cu totul necontrolabile.Cancerul, SIDA au fost fost pe rand domesticite, ajunsesem la faza contestarii tot mai apasate a necesitatii vaccinarii pentru boli care inainte faceau ravagii, acum uitate. Ne consideram stapanii naturii, careia ii scoteam limba de cate ori aveam ocazia.Si iata ca de undeva, din intalnirea dintre un liliac si un om, un virus a suferit o mutatie care pune omenirea in genunchi. In paranteza fie zis, nu cred o iota din teoriile conspiratiei care vorbesc despre SARS-COV 2 ca despre o creatie de laborator, chiar arma biologica.In primul rand, pentru ca revista Nature a dovedit stiintific ca este un virus aparut in mod natural. Pe de alta parte, pentru ca daca era arma avea un potential ucigas mai mare de 4-5%. EBOLA, spre exemplu, provoca o mortalitate de 50%. Totodata, o arma ar fi tintit mai ales segmentul activ si cu potential de lupta al unei tari.Si de luni de zile toata medicina ultratehnologizata, ultradotata se chinuie sa descopere o solutie pentru acest virus care a cucerit lumea. Deci iata ca nu suntem nici invincibili, nici invulnerabili si ar trebui sa incepem sa traim in consecinta!Ceva mai smeriti, mai atenti, mai dispusi sa respectam reguli de baza. Pentru ca ironia face ca impotriva acestui virus, inca fara vaccin si tratament, sa functioneze banala combinatie apa si sapun. Deci, inapoi la lucruri de baza!Si tot aceasta criza ne-a obligat sa redevenim inventivi cu facilitatile pe care le avem. Ca sa supravietuiasca, firmele si-au mutat birourile acasa. Scoala se face on-line. Facultatea se face on-line. Radio si tv au ajuns sa se faca de acasa. Procedurile cele mai diverse in relatia cu statul se fac on-line.Si functioneaza. Mai mult, inseamna economii foarte mari. In mediul privat pot fi reduse cheltuieli cu transportul si utilitatile, dar in perspectiva pot fi economii cu spatiile de birouri si multe altele. La stat, sunt deja si pot fi si mai mari economiile cu tot felul de sporuri, inseamna reducere de timp, de hartii, care sa atraga simplificari de proceduri, de aici reduceri de personal, implicit de spatii.A fost un prim moment de spaima. Cum sa fac on-line, de acasa? Apoi a devenit provocator.De exemplu, directoarea Scolii Ferdinand din Bucuresti, prof. Violeta Dascalu, imi spunea la Europa FM ca si dupa ce va trece criza, se gandeste ca ar fi bine ca o zi pe saptamana sa se faca scoala on-line pentru ca exercitiul sa ramana si sa fie dezvoltat chiar daca este, paradoxal, mai solicitant decat o ora de clasa clasica.Da, asta va obliga la dezvoltarea acestei zone si in mediul rural, dar oare nu aceasta este directia, nu acestea sunt competentele care trebuie dezvoltate in primul rand?Cum sa faci evaluare on-line? Nu vor copia? Eu zic ca tot ce poate oferi un click nu mai trebuie tinut neaparat minte, important trebuie sa fie ce stii sa faci cu informatia, cum o folosesti, cum o integrezi cu alte informatii. PISA va spune ceva? Tot ce poate fi copiat, deci presupune memorarea, nu ar mai trebui sa fie subiect de evaluare.Criza aceasta ne obliga sa fim inventivi pentru a reduce deplasarea, implicit costurile si poluarea. Iar solutiile pe care le gasim acum ar putea sa ne schimbe modul de a functiona. Nu cred ca e cineva care sa nu se fi bucurat de traficul din Bucuresti din aceste zile. De faptul ca aerul a fost mai respirabil, ca exista locuri de parcare. De mult mai multa liniste pe strazi.Deja inteleg ca mari firme se gandesc la aceasta schimbare pe termen lung. Anticipez ca in paralel cu afaceri care vor intra in regres, vor aparea alte oprtunitati, de exemplu crearea de programe pnetru conferinte, cursuri, sedinte on-line.Veti spune ca sporeste exponential dependenta de internet. Nu stiu daca e asa, pentru ca cele mai multe dintre activitati tot dependente de internet erau, dar in alt fel si cu o mult mai mare risipa de resurse.Sub ochii nostri inca speriati, lumea se reconstruieste practic, ceea ce pentru moment e cu siguranta infricosator, dar care poate deveni extrem de interesant, provocator si profitabil pentru toata lumea. Mai e mult pana departe, e nevoie de multe reasezari, de multe ajustari, dar cred ca viitorul incepe zilele acestea.Probabil ca vom reinvata sa traim, mai smeriti fata de natura pe care iata ca nu o controlam asa cum credeam, mai constienti de vulnerabilitatea noastra si deschisi la noi oportunitati care sa ne ajute sa traim mai putin poluant si risipitor.