Virolog german: Din cauza relaxarilor, ar putea urma un nou "lockdown"

Ziare.

com

Criza determinata de coronavirus va duce la o schimbare de epoca. O spun si politicienii, o spun si expertii. Unul dintre acestia este renumitul virolog german Christian Drosten de la clinica Charite din Berlin. Doctorul Drosten a jucat un rol central inca de la inceputul pandemiei si a recomandat din timp restrictii severe.Mai nou, virologul primeste chiar emailuri cu amenintari cu moartea de la cetateni care il acuza ca ar fi "groparul economiei germane". Intr-un interviu cu cotidianul britanic The Guardian, Christian Drosten spune ca ia in serios amenintarile si le trimite mai departe politiei, dar ca il impresioneaza si mai mult mesajele primite de la familii ingrijorate, care se tem de ziua de maine.Doctorul Drosten considera ca masurile severe au fost necesare pentru a reduce rata de reproducere a noului coronavirus sub 1, ceea ce s-a si reusit in Germania. Orice relaxare pripita poate duce insa din nou la o crestere a acestei cifre.Pentru ca o boala sa se raspandeasca prima persoana infectata, pacientul zero, trebuie sa infecteze cel putin inca o persoana. Daca acest lucru nu se intampla, boala nu se poate extinde. Dar daca pacientul zero infecteaza mai mult de o persoana, iar acele persoane la randul lor infecteaza mai mult de o persoan, numarul imbolnavirilor creste exponential si atunci putem vorbi de o epidemie. Numarul mediu de persoane infectate de la pacientul zero este numit rata de baza a reproducerii sau R0.Acest numar ii ajuta pe oamenii de stiinta sa estimeze cum se va extinde o boala si ce masuri se pot lua pentru a preveni o potentiala epidemie. R0 depinde de mai multi factori. Primul: progresia bolii. Cu cat mai mult timp esti contagios cu atat mai mult poti infecta alti oameni. Logic. La acesta se adauga numarul de oameni cu care ai avut contact si probabilitatea ca boala sa se fi transmis.Aceste calcule sunt diferite pentru fiecare patogen. La pojar, de exemplu, ajunge sa fii in aceeasi incapere cu o persoana infectata. In cazul HIV transmiterea se produce pe cale sexuala sau daca a existat contact direct cu anumite fluide din corp, intre care sangele. Acest factori combinatie dau rata R0. Daca R0 este mai mare decat 1, indica potentialul unei epidemii. Dar este important sa intelegem ca R0 reprezinta o medie ipotetica. Calcularea sa pleaca de la premisa ca nu exista imunitate in randul comunitatii, nu exista vaccin sau masuri de stopare a raspundirii. Asa ca R0 este relevant in faza initiala a izbucnirii bolii. Odata ce epidemia e prezenta, oamenii de stiinta nu mai vorbesc de R0 si se concentreaza pe R, care inseamna rata de reproducere efectiva.Descrie transmisibilitatea intr-un stadiu avansat al epidemiei atunci cand o parte a populatiei a devenit imuna. R scade cu cat populatia este mai imuna. In general, oamenii care au dobanti imunitate la o boala noua nu o mai pot contacta si in cele mai multe cazuri nu mai sunt nici ei insisi contagiosi. Masurile de siguranta, cum ar fi carantina, pot reduce si ele R, pentru ca reduc numarul general de contacte intre oameni. Scopul este de a reduce R-ul sub 1. In aceste conditii fiecare bolnav transmite, in medie, boala unui alt om. Numai atunci numarul total de bolnavi scade si boala poate fi tinuta sub control.