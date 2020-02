Virusul ucigas a rapus 425 de oameni in China si unul in Filipine

Ziare.

In actualizarea sa zilnica, comisia de sanatate din provincia chineza a raportat, de asemenea, o crestere accentuata a numarului de persoane infectate, cu 2.345 de cazuri noi confirmate in Hubei, centrul Chinei, care este focarul noii epidemii, relateaza AFP.In total, 19.950 de persoane sunt infectate cu noul coronavirus in toata China, potrivit statisticilor guvernului central.Epidemia ar fi aparut in decembrie anul trecut intr-o piata din capitala provinciei Hubei, Wuhan. Cazuri sunt de asemenea raportate in peste 20 de tari. Un deces a fost inregistrat si in Filipine. Guvernul chinez a declarat ca are nevoie urgenta de masti chirurgicale , de combinezoane de protectie si ochelari de siguranta in cadrul masurilor de lupta impotriva epidemiei provocate de noul coronavirus.