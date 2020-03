Vot de urgenta pentru o lege care-i lasa pe parinti sa stea acasa, cand sunt inchise scolile. Firmele platesc, statul deconteaza

Proiectul PSD-ALDE, depus acum un an. Tot PSD refuzase procedura de urgenta pe care o aplica acum

Ziare.

com

"Vom sustine in Parlament si in comunitatile conduse de alesi locali PSD toate masurile menite sa contracareze efectele pericolului reprezentat de coronavirus. Vom vota joi, in procedura de urgenta, proiectul de lege prin care parintii isi pot lua liber de la munca pentru a sta acasa cu copiii, in situatia inchiderii temporare a scolilor si am depus un amendament prin care plata zilelor libere acordate de angajator sa se deconteze din taxele si impozitele colectate de stat de la firme", a anuntat, pe Facebook, Marcel Ciolacu El adauga ca parlamentarii PSD vor prelua si vota si orice propunere vine de la Raed Arafat, avand in vedere ca secretarul de stat nu are drept de a initia proiecte de lege."Vom vota in regim de urgenta toate masurile legislative absolut necesare in acest context pe care domnul Raed Arafat le-a transmis Parlamentului. De exemplu, suplimentarea stocurilor de medicamente si materiale sanitare si asigurarea finantarii acestora.In colaborare cu mediul de afaceri, vom lansa in dezbatere publica o serie de masuri concrete pentru a reduce efectul economic al epidemiei de coronavirus", mai anunta presedintele interimar al PSD.Proiectul de lege a fost depus in urma cu un an, in martie 2019, de 2 deputati de la PSD (Boboc Valentin Gabriel si Ciuhodaru Tudor) si 6 de la ALDE (Avram Constantin, Calota Florica Ica, Cataniciu Steluta-Gustica, Cucsa Marian-Gheorghe, Cupa Ion, Lovin Dumitru).In iulie anul trecut a fost adoptat de Senat, iar in septembrie Camera a respins solicitarea de a fi discutat in procedura de urgenta. Proiectul a primit aviz favorabil de la Comisia pentru Drepturile Omului, Comisia pentru Invatamant, Comisia Juridica, Comisia pentru Sanatate si Familie si Comisia pentru munca si protectie sociala.Aviz negativ au dat Comisia de buget, finante si banci si Comisia pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati.Pe 10 februarie a fost inscris pentru vot final in plenul Camerei, insa a fost retrimis la Comisia pentru munca si protectie sociala pentru un raport suplimentar. Termenul de depunere pentru acest raport a fost de 17 martie, insa, iata, social-democratii au activat acum procedura de urgenta.In expunerea de motive de la acel moment , se preciza ca "in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu", unul dintre parinti sa isi poata lua liber pentru a putea sta acasa cu copilul, insa doar daca acesta are mai putin de 12 ani sau e incadrat in categoria persoanelor cu dizabilitati."Zilele libere se acorda pe baza unei declaratii pe proprie raspundere, semnata de catre ambii parinti, respectiv de catre tutorele legal in cazul familiilor monoparentale, depusa la angajator de catre parintele care va supraveghea copilul in perioada mentionata.(...)In cazul in care, in urma unor verificari, se constata ca ambii parinti au solicitat simultan zile libere, va fi anulata definitiv posibilitatea ulterioara de a mai beneficia de prevederile prezentei legi", se mai arata in expunerea de motive.In ce priveste indemnizatia primita de parite pentru aceste zile, proiectul prevedea initial ca ea sa fie suportata de angajator, insa, dupa cum a anuntat Ciolacu, amendamentul propus va permite ca suma sa fie decontata firmelor de stat.