Vrei sa produci echipamente sau biocide impotriva Covid-19? Iata procedurile puse la punct de MApN

"Informatiile despre procedura de avizare/autorizare temporara a materialelor, componentelor, echipamentelor si dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea si combaterea raspandirii, precum si pentru tratamentul infectiei cu virusul SARS-Cov-2, respectiv a biocidelor se gasesc la adresele urmatoare", se precizeaza in raspunsul primit joi din partea MApN, la solicitareaIn ceea ce priveste documentele pe care trebuie sa le pregateasca un intreprinzator care doreste sa se implice, MApN precizeaza ca "pe site-urile mentionate mai sus sunt trecute"."In principiu, este vorba de o cerere, o documentatie de fabricatie redusa si fise tehnice sau buletine de incercare de la materiile prime si materialele folosite in procesul de fabricatie", se mai arata in raspunsul primit la redactie sub semnatura col.dr.ing. Claudiu Lazaroaie, Loctiitor stiintific, Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie.Conform sursei citate, "Pana la ora 14, Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie are in lucru mai multe documentatii in analiza, dar nu a fost emis nici un aviz".Reamintim ca prins-a stabilit ca:se autorizeaza Centrul de Cercetari Stiintifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN1 si Ecologie, Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare si Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor si dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea si combaterea raspandirii, precum si pentru tratamentul infectiei cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Ulterior au fost stabilite si persoanele de contact, pe care cei interesati le pe pot gasiIntrebat, luni dupa amiaza, daca exista un comandament care sa tina sub control astfel de achizitii si sa coreleze cererea cu oferta, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ne-a explicat ca, in baza OM4/2020, institutiile mentionate la art.10 aflate in subordinea, in timp ce "Unifarm face achizitiile centralizat"."Ei sunt sub Ministerul Sanatatii, ei se ocupa de centralizarea achizitiilor. Si ONAC de la Ministerul de Finante", a adaugat ministrul Economiei.In declaratia de presa tinuta luni la Palatul Cotroceni, presedintele Iohannis a reamintit ca in toata lumea exista la ora actuala un deficit de materiale de protectie, masti sau halate pentru medici, dar si ventilatoare pentru pacienti, din cauza epidemiei de COVID-19, asa ca se incearca identificarea de producatori romani pentru astfel de materiale."Ma adresez antreprenorilor nostri:. Avem nevoie de aceste materiale, avem aceasta oportunitate", a declarat presedintele Iohannis.